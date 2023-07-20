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Eğitim

YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? 2023 YKS üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. Adaylar, sınavdan aldıkları puana göre YKS kılavuzu doğrultusunda üniversite tercihlerini gerçekleştirecekler. Adaylar YKS tercihlerini, ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle yapacak. Peki YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? 2023 Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?

20 Temmuz 2023 Perşembe 10:43 - Güncelleme:
YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? 2023 YKS üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?
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Üniversite adayları büyük bir ilgiyle ÖSYM'nin YKS tercih kılavuzunu yayınlamasını bekliyor. 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, ÖSYM tarafından yayımlanacak. YKS Tercih Klavuzu'nun açıklamasının ardından üniversite adayları için tercih süreci başlayacak. Peki üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak 2023? İşte detaylar...

2023 YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üniversite tercihleri için gözler ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuna çevrilsi. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih kılavuzu, ÖSYM'nin belirlediği tarihte yayımlanacak. YKS tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından tercih süreci başlayacak. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından sınav alınan puana ve başarı sıralamasına göre yapılacak.

YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilmesinin ardından tercih sürecinin de 27 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında olacağı açıklandı.

YKS tercih kılavuzunda üniversitelerin taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları yer alacak.

2023 YKS tercih kılavuzunun kısa sürede yayımlanması bekleniyor.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar YKS tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle yapacak.

Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Adaylar, erişime açılacak olan 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

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