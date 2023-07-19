YKS sonuçlarının açıklanacak olmasıyla birlikte adaylar sınav sonuç belgesinde hangi puanın baz alınacağını merak ediyor. Y-TYT puanı, yerleştirme aşamasında adayların referans alacağı rakamlardan biridir. Tercih yapacak olan üniversite adayları, sınav sonuç belgesinde yer alan Sınav puanları ve Yerleştirme Puanları kısmında yer alan hangi puana göre yerleştirme yapılacağını sorguluyor. Peki YKS sonuçlarında hangi puana bakılacak? YKS tercihlerinde sınav puanı mı, yerleştirme puanı mı kullanılır? İşte konu hakkında merak edilenler...

YKS SONUÇLARINDA HANGİ PUANA BAKILACAK?

2023 YKS sonuçları 20 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.

YKS sonuçlarında; Sınav Puanları ve Yerleştirme Puanları olarak iki farklı puan tablosu yer alıyor.

Üniversite tercihleri doğrultusunda "Yerleştirme Puanları" esas alınacak olup, "Sınav puanları" kısmında yer alan rakamlar alınan ham puanı temsil etmektedir. Yani YKS sonuçları doğrultusunda yerleştirme puanları ve başarı sıralaması, tercihlerde kullanılacak rakamlardır.

YKS YERLEŞTİRME HANGİ PUANA GÖRE YAPILACAK?



Bir üniversiteye girebilmek için sadece sınav puanınız etkili değildir. Sınav puanı ham haldedir. Sınav puanına ortaöğretim başarı puanı hesaplanarak eklenir ve ortaya yerleştirme puanı çıkar. YKS yerleştirmelerinde puanını kullanılarak tercih yapılır.

Üniversite tercihleri yapılırken "Yerleştirme Puanları" esas alınacak olup "Sınav puanları" kısmında bulunan rakamlar, alınan ham puanı göstermektedir.

YKS YERLEŞTİRME PUANI NEDİR?

Üniversite tercihleri yapılırken "Yerleştirme Puanları" esas alınacak olup "Sınav puanları" kısmında bulunan rakamlar alınan ham puanı göstermektedir.

Yani YKS sonuçlarında yerleştirme puanları ve başarı sıralamaları, tercihlerde kullanılacak olan önemli rakamlardır.

YERLEŞTİRME PUANI İLE TABAN PUANI AYNI MI?

Yerleştirme puanı bazı bölümlerde baraj olarak görülür. Bazı bölümlerde ise yerleştirme puanı için taban puan belirlenmiştir. Taban puan, okulun belirlediği rakamdır. Yerleştirme puanı ile taban puanına göre sıralamaya girilir.

HAM PUAN NEDİR?

Ham puan üniversite sınavı da dahil olmak üzere adayın bir testte elde ettiği ve üzerine okul puanı veya ek puanlar eklenmemiş sonucu kesin olmayan puan türüdür. Ham puan, sınav sonucuna okul puanı eklenmemiş halidir.

Y-TYT YERLEŞTİRME PUANI NEDİR?

Ham puan, sınav sonrasında hesaplanmış olan puandır. Yerleştirme puanı ise ham puanın ağırlıklandırılmış halidir. Yerleştirme puanının belirlenmesinde ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı (AOBP) kullanılır.

Y-TYT Yerleştirme puanı, Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) için hesaplanan yerleştirme puanını ifade etmektedir.

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