Üniversite tercihi yapmak için kaç puan gerekir? TYT yerleştirme puanı en az kaç olmalı?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların tercih telaşı başladı. Sınavdan düşük puan alan adaylar, 200 puanla hangi bölüme gideceklerini sorguluyor. Üniversite tercihlerini gerçekleştirecek olan adaylar 2 ve 4 yıllık üniversitelerin tavan-taban puanlarına göre seçim yapacaklar. Peki TYT yerleştirme puanı en az kaç olmalı? Üniversite tercihi yapmak için kaç puan gerekir? İşte detaylar...

TYT YERLEŞTİRME PUANI EN AZ KAÇ OLMALI?



ÖSYM, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunu yayımladı. Adaylar tercihlerini yaparken kılavuzda yer alan kurallara göre işlemlerini gerçekleştirecekler. 2023-YKS tercih işlemleri ise 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Tercih yaparken TYT puanının yanı sıra üniversite ve bölümlerin başarı sıralamaları etkili olacak. Üniversite tercihlerini gerçekleştirecek olan adaylar, 2 yıllık-ön lisans ve 4 yıllık-lisans bölümlerin taban ve tavan puanları, sıralamaları ve kontenjanlarına uygun bölümleri yazacak.

ÖSYM tarafından açıklanacak kılavuzda 2022 yılına ilişkin sayısal veriler yer alıyor. Adaylar, geçtiğimiz yıl yapılan yerleştirme işlemlerinde kullanılan puanları baz alarak tercihlerini şekillendirecek.

2023 yılına ait puanlar ise üniversite yerleştirme sürecinin ardından belli olacak.



Geçtiğimiz yılın taban puanlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. İşte 200, 210, 220, 230, 240 ve 250 puanla tercih edilebilecek bölümler...

2022 YKS TABAN PUANLAR (EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR)



2 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI

4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI

Yükseköğretim Kurulu'nun 'yokatlas.yok.gov.tr' internet sitesi üzerinden geçmiş yıllara ait taban puanlar ve kontenjanlar yer alıyor.

ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR?



Adaylar, en az 180 ve üzerinde puan aldıklarında, ilgili puan türünde öğrenci kabul eden lisans programlarından tercih yapabilecekler.

TYT'den ise en az 150 puan almak koşuluyla, adayın TYT puanı ile sınavın ikinci oturumundaki Alan Yeterlilik testlerinden (AYT) alacağı puanla birlikte hesaplanacak olan Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puanının en az birinin en az 180 puan olması gerekmektedir. Adaylar, en az 180 ve üzerinde puan aldıklarında, ilgili puan türünde öğrenci kabul eden lisans programlarından tercih yapma hakkını elde edebilecektir.

YKS tercih kılavuzu yayınlandı! 2023 YKS üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?

YKS sonuçlarında hangi puana bakılacak? YKS tercihlerinde sınav puanı mı, yerleştirme puanı mı kullanılır?

2 yıllık üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamaları

4 yıllık üniversite taban puanları!