29 Temmuz 2021 Perşembe 09:52 - Güncelleme: 29 Temmuz 2021 Perşembe 09:52

YKS tercihleri, sınav sonuçlarının açıklanması sonrası gündeme geldi. YKS tercihleri, üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamaları göz önünde bulunudurularak ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde yapılacak. Peki YKS tercihleri ne zaman 2021? İşte Üniversite seçimi için YKS tercih tarihleri...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2021?

YKS 2021 için tercih tarihleri belli oldu. YKS tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM Başkanı Aygün, YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihlerinde yapılacağını açıkladı.

ÖSYM Başkanı Aygün "2021-YKS tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacaktır. Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına İmkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık.

Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

YKS tercihleri, bu yıl üniversitelerde bulunan 1 milyon 38 binlik kontenjan için alınacak.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

YÖK Atlas tercih robotu son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sağlıyor.

YÖK tarafından YKS tercihleri sırasında öğrencilere kolaylık sağlaması için geliştilen YÖK Atlas tercih programı, 4 yıllık veya 2 yıllık üniversitelerin geçtiğimiz yıllardaki taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini içeriyor.