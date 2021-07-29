YKS sonuçları açıklanan öğrenciler puanlarına göre istedikleri üniversitelerin tercih listesini oluşturacaklar. Sözel bölümleri tercih etmek isteyen adaylar ise 4 yıllık sözel bölümlerin başarı sıralamaları ve taban puanlarına göre seçim yapacaklar. Peki YKS sözel bmlümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları nasıl? Sözel ile alan bölümler neler? İşte sözel bölümlerin taban puanları 2021
YKS SÖZEL BÖLÜMLER 2021
Animasyon ve Oyun Tasarımı
Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı
Basın ve Yayın
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi
Coğrafya
Coğrafya Öğretmenliği
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Çerkez Dili ve Edebiyatı
Çizgi Film ve Animasyon
El Sanatları
Film Tasarım ve Yazarlık
Film Tasarım ve Yönetmenliği
Film Tasarımı
Fotoğraf
Fotoğraf ve Video
Gastronomi (Yüksekokul)
Gastronomi (Fakülte)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
Gazetecilik
Geleneksel Türk Sanatları
Görsel İletişim
Görsel İletişim Tasarımı
Görsel Sanatlar
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
Halkbilim
Halkla İlişkiler
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Hititoloji
İlahiyat
İletişim
İletişim Bilimleri
İletişim Sanatları
İletişim Tasarımı
İletişim Tasarımı ve Medya
İletişim Tasarımı ve Yönetimi
İletişim ve Tasarım
YKS SÖZEL BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI 2021 VE SIRALAMALARI İÇİN TIKLAYINIZ
İslam ve Din Bilimleri
İslami İlimler
Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi
Kültür ve İletişim Bilimleri
Kürt Dili ve Edebiyatı
Medya ve Görsel Sanatlar
Medya ve İletişim (Fakülte)
Medya ve İletişim (Yüksekokul)
Okul Öncesi Öğretmenliği
Özel Eğitim Öğretmenliği
Radyo ve Televizyon
Radyo, Televizyon ve Sinema
Reklam Tasarımı ve İletişimi
Reklamcılık
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)
Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul)
Sanat Tarihi
Sanat ve Kültür Yönetimi
Sanat Yönetimi
Sinema ve Dijital Medya
Sinema ve Televizyon
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Sümeroloji
Süryani Dili ve Edebiyatı
Tarih
Tarih Öğretmenliği
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte)
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı(Yüksekokul)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Türk Halkbilimi
Yeni Medya (Fakülte)
Yeni Medya (Yüksekokul)
Yeni Medya ve Gazetecilik
Yeni Medya ve İletişim
Zaza Dili ve Edebiyatı
YKS 2 yıllık sözel bölümler
Adalet
Aşçılık
Basın ve Yayıncılık
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Deri Konfeksiyon
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Geleneksel El Sanatları
Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve Restorasyonu
Görsel İletişim
Halıcılık ve Kilimcilik
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
İlahiyat
Kültürel Miras ve Turizm
Marka İletişimi
Medya ve İletişim
Mimari Dekoratif Sanatlar
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Reklamcılık
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turist Rehberliği
Turizm Animasyonu
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik
Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik
Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik
Yerel Yönetimler