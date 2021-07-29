29 Temmuz 2021 Perşembe 12:46 - Güncelleme: 29 Temmuz 2021 Perşembe 12:46

YKS sonuçları açıklanan öğrenciler puanlarına göre istedikleri üniversitelerin tercih listesini oluşturacaklar. Sözel bölümleri tercih etmek isteyen adaylar ise 4 yıllık sözel bölümlerin başarı sıralamaları ve taban puanlarına göre seçim yapacaklar. Peki YKS sözel bmlümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları nasıl? Sözel ile alan bölümler neler? İşte sözel bölümlerin taban puanları 2021

YKS SÖZEL BÖLÜMLER 2021

Animasyon ve Oyun Tasarımı

Arkeoloji ve Sanat Tarihi

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı

Basın ve Yayın

Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi

Coğrafya

Coğrafya Öğretmenliği

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Çerkez Dili ve Edebiyatı

Çizgi Film ve Animasyon

El Sanatları

Film Tasarım ve Yazarlık

Film Tasarım ve Yönetmenliği

Film Tasarımı

Fotoğraf

Fotoğraf ve Video

Gastronomi (Yüksekokul)

Gastronomi (Fakülte)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)

Gazetecilik

Geleneksel Türk Sanatları

Görsel İletişim

Görsel İletişim Tasarımı

Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

Halkbilim

Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Hititoloji

İlahiyat

İletişim

İletişim Bilimleri

İletişim Sanatları

İletişim Tasarımı

İletişim Tasarımı ve Medya

İletişim Tasarımı ve Yönetimi

İletişim ve Tasarım

YKS SÖZEL BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI 2021 VE SIRALAMALARI İÇİN TIKLAYINIZ

İslam ve Din Bilimleri

İslami İlimler

Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi

Kültür ve İletişim Bilimleri

Kürt Dili ve Edebiyatı

Medya ve Görsel Sanatlar

Medya ve İletişim (Fakülte)

Medya ve İletişim (Yüksekokul)

Okul Öncesi Öğretmenliği

Özel Eğitim Öğretmenliği

Radyo ve Televizyon

Radyo, Televizyon ve Sinema

Reklam Tasarımı ve İletişimi

Reklamcılık

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler

Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)

Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul)

Sanat Tarihi

Sanat ve Kültür Yönetimi

Sanat Yönetimi

Sinema ve Dijital Medya

Sinema ve Televizyon

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Sümeroloji

Süryani Dili ve Edebiyatı

Tarih

Tarih Öğretmenliği

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte)

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı(Yüksekokul)

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Türk Halkbilimi

Yeni Medya (Fakülte)

Yeni Medya (Yüksekokul)

Yeni Medya ve Gazetecilik

Yeni Medya ve İletişim

Zaza Dili ve Edebiyatı

YKS 2 yıllık sözel bölümler

Adalet

Aşçılık

Basın ve Yayıncılık

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Deri Konfeksiyon

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Geleneksel El Sanatları

Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve Restorasyonu

Görsel İletişim

Halıcılık ve Kilimcilik

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

İlahiyat

Kültürel Miras ve Turizm

Marka İletişimi

Medya ve İletişim

Mimari Dekoratif Sanatlar

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Reklamcılık

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turist Rehberliği

Turizm Animasyonu

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik

Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik

Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik

Yerel Yönetimler

YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır?

YKS tercihleri ne zaman başlıyor? 2021 YKS tercih tarihleri

2021 YKS'ye kaç kişi katıldı?

YKS sonuçlarında hangi puana bakılacak?

2021 YKS Türkiye birincilerinin çıktığı iller