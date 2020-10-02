YKS ek tercih sonuçları açıklandı! 2020 YKS ek yerleştirme sonuç sorgulama ekranı ÖSYM

02 Ekim 2020 Cuma 11:49 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 11:49

YKS ek tercih sonuçları açıklandı! Üniversite için ilk yerleştirmede istediği üniversiteye yerleşemeyen adaylar YKS ek tercih döneminde tercih işlemlerini tamamladılar. 17 Eylül ve 23 Eylül tarihleri aralığında gerçekleştirilen YKS ek tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından duyurulan sonuçlarla birlikte sayısal veriler de paylaşıldı. 2020 YKS ek yerleştirme sonuç sorgulama ekranı ÖSYM ais sayfası üzerinden öğrenilebiliyor. İşte 2020 YKS ek tercih sonuçları

İlk tercihlerde yerleşemeyen üniversite adaylarının yakından takip ettikleri YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Devlet üniversiteleri, vakıf üniversiteleri ve K.K.T.C'deki üniversiteler toplamında 53 bin 163 kontenjan boş kaldı.

ÖSYM YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Eylül ayında gerçekleşen YKS ek tercih işlemleri sonrasında sonuç bekleyişi bugün sona erdi ve adaylar YKS yerleştirme sonuçlarına kavuştu. Ek yerleştirmeler tamamlanmasına rağmen birçok üniversitede boş kontenjan kaldı. İlk tercihlerde 781 bin öğrenci yerleşirken ek tercihler sonrasında 48 bin öğrenci daha üniversitelere yerleşti.

YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklama şu şekilde; Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler.

EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE SAYISAL VERİLER

ÖSYM tarafından yayınlanan ek yerleştirme sayısal verilerine göre, devlet üniversitelerinde 25 bin 578, vakıf üniversitelerinde 22 bin 538 kontenjan boş kaldı.

Üniversite Ek tercih kayıtları ne zaman? Kayıtlar nasıl yapılır?