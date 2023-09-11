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Eğitim

YKS ek tercih ücreti ne kadar 2023? YKS ek tercih ücreti ne zaman yatırılacak?

2023-YKS ek tercihleri başladı. Yüzbinlerce öğrenci, ÖSYM'nin belirlediği YKS ek tercih ücretini ödeyerek ek tercih yapabilecekler. 2. yerleştirmeler kapsamında tercih yapacak olan adaylar, YKS ek tercih ücretini ÖSYM tarafından belirlenen bankalara yatıracaklar. Peki YKS ek tercih ücreti ne kadar 2023? YKS ek tercih ücreti ne zaman yatırılacak? İşte detaylar

11 Eylül 2023 Pazartesi 18:01 - Güncelleme:
YKS ek tercih ücreti ne kadar 2023? YKS ek tercih ücreti ne zaman yatırılacak?
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YKS ek tercih ücreti, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında 2. yerleştirmelerin başlamasıyla birlikte belli oldu. YKS ek tercihleri Eylül ayının 12-17 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından belirlenen bankalara YKS ek tercih ücretini yatıran öğrencilerin başvuru işlemleri tamamlanmış olacak. Peki YKS ek tercih ücreti ne kadar 2023? YKS ek tercih ücreti ne zaman yatırılacak?

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR 2023?

YKS ek tercihleri için ÖSYM YKS ek tercih ücreti ve ödeme yapılacak bankaların bilgisini paylaştı. YKS ek tercihleri Eylül ayının 12-17 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar, 2023-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaktır.

YKS Ek yerleştirme tercih ücreti 50 TL olacak. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak.

Şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

YKS ek tercih ücreti, 18.09.2023 tarihi saat 23.59'a kadar yatırılabilecektir. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

YKS Ek tercih işlemi yapan adayların ücreti belirlenen bankalar aracılığı ile ya da ÖSYM'nin sitesinde yer alan "ÖDEMELER" sekmesi üzerinden son ödeme tarihine kadar ödemesi gerekiyor. Aksi takdirde ek tercihler değerlendirmeye alınmıyor.

Adaylar YKS tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle yapacak.

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