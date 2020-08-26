YKS ek tercihler ne zaman 2020? Ünviersitelerin ek yerleştirme kontenjanları (YKS ek tercih)

26 Ağustos 2020 Çarşamba 14:37 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 14:37

YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. YKS yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları ile beraber öğrencilerin hangi üniversiteye gitmeye hak kazandıkları belli oldu. Hiçbir yere yerleşemeyen adaylar içinse Ünviersitelerin ek yerleştirme kontenjanları belirlendi. Peki YKS ek tercihler ne zaman? İşte Ünviersitelerin ek yerleştirme kontenjanları (YKS ek tercih)

Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS tercih sonucları açıklandı. YKS tercih sonuçlarına "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla öğrencilerin hangi üniversitede okymaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenmiş oldu. Sonuçların açıklanmasının ardından YKS ek yerleştirme boş kontenjanlar boşta kalan adayların gündemindeki yerini aldı. Adaylar Ünviersitelerin ek yerleştirme kontenjanları (YKS ek tercih) listesine göre yeniden tercih yapacaklar. Bu kapsamda YKS 2020 ek tercih Ünviersitelerin ek yerleştirme kontenjanları açıklandı. İşte detaylar...

Ünviersitelerin ek yerleştirme kontenjanları (YKS ek tercih)

ÖSYM AİS YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

EK YERLEŞTİRMELER NASIL YAPILACAK?

ÖSYM tarafından 2020-YKS sonuçlarına göre 2020-2021 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri yapılacak

Adaylar, 2020-YKS ek yerleştirme tercihlerini, T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak yapacak.

YKS merkezi yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar ile kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılacak.

Ek yerleştirme ücreti 20,00 TL oldu.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS 2020 ek tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yok. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ek tercihler hakkında duyuru ÖSYM tarafından yapılacak.

YKS ek tercihlerinin Eylül'ün ilk haftası yapılması bekleniyor.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin açılış tarihiyle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istendiği belirtildi.