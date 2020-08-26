Ünviersite kayıtları ne zaman başlıyor? 2020 Üniversite kayıt tarihleri

26 Ağustos 2020 Çarşamba 14:57 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 14:57

YKS yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları ile beraber 2020 Üniversite kayıt tarihlerini de açıkladı. Yerleştirmeler sonucunda adaylar, 2020 Üniversite kayıt tarihleri arasında gerekli evraklarla birlikte okullara kayıt yaptıracak. Yazdığı okullar neticesinde kazanılan okula kesin kayıt hakkı kazananlar Ünviersite kayıtları ne zaman başlıyor? sorusuna cevap arıyor. İşte 2020 Üniversite kayıt tarihleri

Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS tercih sonucları açıklandı. YKS tercih sonuçlarına "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla öğrencilerin hangi üniversitede okymaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenmiş oldu. Sonuçların açıklanmasının ardından 2020 Üniversite kayıt tarihleri, yerleştirilen adayların gündemindeki yerini aldı. Hiçbir yere yerleşemeyen adaylar ise Ünviersitelerin ek yerleştirme kontenjanlarına göre yeniden tercih yapacaklar. Bu kapsamda YKS 2020 ek tercih Ünviersitelerin ek yerleştirme kontenjanları açıklandı. İşte detaylar...

2020 ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacak.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilerden ve velilerden sıklıkla üniversitelerdeki yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin sorular aldıklarını belirtti.

"YÖK olarak, bugün itibarıyla üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik." ifadesini kullanan Saraç, şunları kaydetti:

"Bunun yanı sıra kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması da önemli olup bunun için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanıdık. Böylece üniversitelerimizin fakülte ve program bazında farklı uygulamalar yapabilmeleri mümkün hale geldi. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecek. Yeni YÖK olarak Türk yükseköğretim sistemine bu vesileyle getirdiğimiz karma modelin (hibrit) hayırlı olmasını diliyoruz."

Saraç, karar süreçlerinde en fazla dikkat ettikleri hususun aileler tarafından kendilerine emanet edilen öğrenciler başta olmak üzere bütün akademik ve idari personelin sağlığı olduğunu vurguladı.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilerden ve velilerden sıklıkla üniversitelerdeki yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin sorular aldıklarını belirtti.

"YÖK olarak, bugün itibarıyla üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik." ifadesini kullanan Saraç, şunları kaydetti:

"Bunun yanı sıra kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması da önemli olup bunun için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanıdık. Böylece üniversitelerimizin fakülte ve program bazında farklı uygulamalar yapabilmeleri mümkün hale geldi. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecek. Yeni YÖK olarak Türk yükseköğretim sistemine bu vesileyle getirdiğimiz karma modelin (hibrit) hayırlı olmasını diliyoruz."

Saraç, karar süreçlerinde en fazla dikkat ettikleri hususun aileler tarafından kendilerine emanet edilen öğrenciler başta olmak üzere bütün akademik ve idari personelin sağlığı olduğunu vurguladı.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS 2020 ek tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yok. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ek tercihler hakkında duyuru ÖSYM tarafından yapılacak.

YKS ek tercihlerinin Eylül'ün ilk haftası yapılması bekleniyor.