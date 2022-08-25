YKS ek tercihleri ne zaman? ÖSYM YKS ek tercih boş kontenjanlar 2022

YKS ek tercih tarihleri, herhangi bir üniversiteye ve bölüme yerleşemeyen adayların gündeminde yer alıyor. İlk yerleştirmede bir okula girmeye hak kazanmayan adaylar, boş kontenjanlar 2022 doğrultusunda ek tercih hakkını kullanabilecek. Peki YKS ek tercihleri ne zaman? İşte ÖSYM YKS ek tercihler için boş kontenjanlar 2022

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS ek tercih tarihleri hakkında henüz ÖSYM'den bir açıklama yapılmadı.

YKS ek tercihleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk yerleştirme sonuçlarına göre yapılan üniversite kayıtlarının ardından başlayacak.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 26 Ağustos'ta sona erecek.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.



Üniversitelerin kontenjanları, kayıt işlemlerinin ardından güncellenecek.

ÖSYM YKS EK TERCIH BOŞ KONTENJANLAR 2022

2022 yılı için üniversite kontenjanlarının toplam 1 milyon 22 bin 45 olduğu açıklandı. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversitelere yerleşen kişi sayısı 850 bin oldu.

Ancak henüz kalan boş kontenjan hakkında ÖSYM tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

2022 YKS yerleştirme sonuçlarına göre, puanı hesaplanan yaklaşık 2 milyon 900 binden fazla aday arasından yaklaşık 850 bini bir okula yerleşti.

Üniversitelerin Mühendislik bölümlerinde 300 bin sıralama barajı bulunuyor. Bu yıl üiversitelerin en fazla boş kalan bölümü mühendislik fakülteleri oldu. Gelen bilgilere göre 6 bin 441 İnşaat mühendisi kadrosunun yüzde 65.6'sı doldu. En fazla boş kontenjan Harita Mühendisliği bölümünde görüldü. 616 kontenjanı olan Harita mühendisliğinin yüzde 42.5'i doldu, yüzde 57.5'lik kontenjan ise boşta kaldı.

Tüm mühendislik bölümlerine bakıldığında 3 bin civarında boş kontenjan bulunmakta.

Mimarlık için baktığımızda kontenjanın yüzde 75'inin dolduğu ve yüzde 25'lik kontenjanın boş kaldığı görüldü.

Yazılım Mühendisliğinde devlet üniversitelerinde tüm kontenjanlar doldu. Özel üniversitelerde ise 16 kontenjan kaldı. KKTC'de ise 128 kontenjan kaldı.

Bilgisayar mühendisliğinde ise devlette 19, özel üniversitelerde 5 kontenjan boş kaldı. KKTC'de ise 46 boş kontenjan var.

50 bin başarı sıralaması olan TIP Fakültesi'nde devlet üniversiteleri tamamen doldu. Vakıf üniversitelerinde ise 501 kontenjan boş kaldı.

Diş hekimliğinde de devlet tamamen doldu. Özel üniversitelerde ise 219 boş kadro kaldı.

Hukuk Fakültesine baktığımızda devlet üniversitelerinde kontenjanların tamamen dolduğu görüldü. Özel üniversitelerde ise 578 boş kontenjan var.

YKS ek tercihleri, boş kontenjanların belli olmasıyla birlikte netleşecek.