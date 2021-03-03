YKS geç başvuru ne zaman? ÖSYM YKS geç başvuru tarihleri 2021

03 Mart 2021 Çarşamba 13:59 - Güncelleme: 03 Mart 2021 Çarşamba 13:59

YKS geç başvuru tarihleri, üniversite sınavına başvuru yapamayan adaylar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvurularını kaçıranlar için YKS geç başvuru tarihi belli oldu. YKS sınav ücretleri TYT, AYT ve YDT sınavlarının her biri için 90,00 TL olarak belirlendi. Ancak geç başvurularda sınav ücreti, yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek. Peki, YKS 2021 geç başvuru tarihi ne zaman? YKS geç başvuru ücreti ne kadar? İşte ÖSYM YKS geç başvuru tarihleri 2021

YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav ve başvuru takviminde yer alan bilgilere göre YKS geç başvuru tarihleri 17-18 Mart 2021 olarak belirlendi.

YKS için geç başvuru işlemi yapacak olan adayların yanı sıra, YKS'ye başvuran ancak, TYT ve/veya AYT ve/veya YDT'ye girmek istemediği için ilgili oturumlara ait seçenekleri işaretlemeyen adaylar da YKS geç başvuru tarihlerinde bu oturumlara girmek için başvuru yapabilecekler ve geç başvuru sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayabilecekler.

Normal başvuru tarihleri arasında YKS'nin herhangi bir oturumuna başvuru yaparak sınav ücretini yatıran adaylar, sistemde kayıtlı oturum bilgilerini geç başvuru günlerinde değiştiremeyecekler.

YKS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvuruları elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabiliyorlar.

YKS GEÇ BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS sınav ücretleri TYT, AYT ve YDT sınavlarının her biri için 90,00 TL olarak belirlendi. Ancak Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek.

YKS geç başvuru ücreti her bir sınav için 135 TL olarak ödenecek.

YKS SINAV ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

2021-YKS'ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

YKS 2021 NE ZAMAN?

Binlerce üniversite adayının katılım sağlayacağı YKS başvuruları Mart'ın 2'sinde sona erdi. 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS), Haziran ayının 26 ve 27'sinde yapılacak. 26.06.2021 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27.06.2021 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.