03 Mart 2021 Çarşamba 15:31 - Güncelleme: 03 Mart 2021 Çarşamba 15:31

YKS başvurularında ücret ödemesi için işlemlerini tamamlamak isteyen adaylar "YKS ücreti ATM'den nasıl yatırılır? YKS ödemesi hangi bankalardan yapılır 2021?" sorularına cevap arıyor. YKS ücreti, internet üzerinden veya ÖSYM'nin başvuru kılavuzunda yer alan bankaların para yatırmalı ATM cihazından yatırılabiliyor. Başvuru işleminin tamamlanması için sınav ücretini ÖSYM hesabına yatırmak gerekiyor. İşte YKS ücretinin yatırıldığı bankalar ve ATM'den sınav ücreti yatırmanın kolay yolu.

YKS ÜCRETİ ATM'DEN NASIL YATIRILIR?

ATM'den giriş tuşuna veya kartsız işlemlere tıklayınız.

ÖDEMELER sekmesinden ÖSYM ödemeleri kısmına girin.

TC. Kimlik numaranızı 2 kez girdikten sonra onaylayın.

Sizden istenen tutarı para yatırma kısmına koyarak onay (Giriş) tuşuna basın.

Yatırdığınız ücret ekrana yansıdığında onaylayıp makbuzunuzu alarak çıkış yapın. Bu şekilde YKS ücretini ATM'den yatırma işleminizi tamamlamış olacaksınız.

Normal başvuru süresinde sınav ücretini yatıramayan adaylar, YKS geç başvuru işlemlerini Mart'ın 18'ine kadar yapabilecekler.

2021-YKS'ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

Geç Başvuru Günü Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, yüzde 50 artırımlı olarak 17-18 Mart 2021 tarihlerinde ödenecektir.

Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekmektedir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabileceklerdir.

YKS ÖDEMESİ HANGİ BANKALARDAN YAPILIR 2021?

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden sınav ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

YKS geç başvuru ne zaman? ÖSYM YKS geç başvuru tarihleri 2021