22 Haziran 2021 Salı 14:14 - Güncelleme: 22 Haziran 2021 Salı 14:14

YKS ne zaman, saat kaçta? sorusu üniversite sınavına girecek olan adayların gündeminde yer alıyor. YKS 2021 sınavı bu hafta sonu gerçekleştirilecek. ÖSYM, geçtiğimiz günlerde sınava giriş belgelerini yayımladı. Yayımlanan belgede sınava girilecek okulun yanı sıra TYT, AYT, YDT saatleri de yer alıyor. Peki YKS sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? TYT, AYT saat kaçta? İşte YKS sınavlarının tarihleri ve TYT, AYT oturum saatleri

YKS SINAVI NE ZAMAN, TYT, AYT SAAT KAÇTA 2021?

YKS sınavı TYT, AYT, YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek.

26 Haziran Cumartesi - Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başlayacak. Sınav süresi 135 dakika.

27 Haziran Pazar-Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15'te başlayacak. Sınav süresi 180 dakika.

27 Haziran Pazar- Yabancı Dil Testi (YDT) saat 15.45'te başlayacak. Sınav süresi 120 dakika.

TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT) SINAVI SÜRESİ NE KADAR, TYT SAAT KAÇTA?

TYT, 26 Haziran 2021 Cumartesi günü yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek. TYT'ye kayılacak adaylar saat 10:00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar. 10:15'te başlayacak olan sınav 12:30'da sona erecek.

ALAN YETERLİLİK TESTİ (AYT) SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

AYT, 27.06.2021 Pazar günü yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Bu sınavda da adaylar saat 10:00'dan sonra sınav merkezlerine giremeyecekler. 10:15'te başlayacak olan sınav 3 saat sürecek ve 13:15'te tamamlanmış olacak.

YABANCI DİL TESTİ (YDT) SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

YDT, 27.06.2021 Pazar günü yapılacak. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek. 15:30'dan sonra sınav binalarına kimse alınmayacak ve sınav 17:45'te tamamlanacak.

Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.