21 Temmuz 2020 Salı 10:44 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 10:44

Öğrenciler ÖSYM tarafından yapılacak olan Üniversite sınavı YKS ssınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe kilitlenmiş durumda. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, üniversite için tercihlerini yapacaklar. Üniversite sınavına giren adayların umudu sonuçların erken açıklanmasından yana. Fakat YKS sonuçlarının belirlenen tarihten daha erken açıklanacağına dair iddialar ise gerçeklik taşımıyor. ÖSYM’nin 2020 sınav takvimine göre YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belirlendi. Herhangi bir değişiklik olmazsa belirlenen takvime göre, YKS sonuçları sınavdan tam 1 ay sonra erişime açılacak. Peki YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Üniversite sınavı YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih...

YKS sınav sonuçları için heyecan giderek artıyor. Sınava giren adaylar heyecanla kaç puan aldıklarını öğrenmek istiyorlar. ÖSYM tarafından YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. Sonuçların açıklanmasının ardından, üniversite tercih işlemleri başlayacak. Üniversite sınavı YKS maratonuna giren yaklaşık 2.5 milyon öğrenci için geri sayım başladı. YKS 2020 yılında üç oturum şeklinde gerçekleştirildi. TYT, AYT ve YDT oturumları 27 Haziran ve 28 Haziran'da yapıldı. Üniversite sınavında ter döken öğrenciler, YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı günü bekliyor. Peki Üniversite sınavları ne zaman açıklanacak YKS 2020? İşte YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih.

YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonucunun açıklanacağı tarih belli oldu. ÖSYM’nin güncellenen sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları Temmuz’un 28'inde açıklanacak.

ÖSYM tarafından 27 28 Haziran tarihlerinde 2.5 milyona yakın adayın katılımı ile gerçekleşen YKS sonuçları tamamlanan değerlendirmenin ardından erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecek. ÖSYM'nin 2020 sınav takvimine göre, YKS sınav sonuçları 28 Temmuz 2020 tarihinde erişime açılacak.

YKS SINAV SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

YKS sonuçlarının erken açıklanacağı iddiaları ise doğruyu yansıtmıyor.

Adaylara YKS sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS sonuçları 28 Temmuz tarihinde erişime açılacak. Bu sonuçların ardından tercih kılavuzu yayımlanacak. Tercihlerin, 29 Temmuz itibariyle başlaması bekleniyor.

2020 TYT, AYT ve YDT BARAJ PUANI KAÇ?

Bu sene corona virüs salgını nedeniyle yaşanan aksaklıklar göz önüne alınarak Yükseköğretim Kurulu puan türlerinde uygulanan 180 baraj puanını, bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e düşürdü

YKS SONUÇLARI TERCİH KULLANIM ALANLARI

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.