Son dakika.. Üniversite sınavı YKS sonuçları açıklandı! ÖSYM 2020 YKS sonuç sayfası

27 Temmuz 2020 Pazartesi 09:49 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 09:49

Yarın açıklanması beklenen Üniversite sınavı YKS sonuçları bu sabah saatlerinde ÖSYM tarafından son dakika olarak açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter'den yaptığı açıklamada, 27-28 Haziran'da gerçekleştirilen Üniversite sınavı YKS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adayların "sonuc.osym.gov.tr" adresinden puanlarını öğrenilebileceklerini ifade eden Aygün, tercihlerin ise Ağustos'un 6'sında başlayacağını belirtti. İşte ÖSYM 2020 YKS sonuç sorgulama sayfası..

Yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin katıldığı YKS sınav sonuçları, sabah saatlerinde ÖSYM tarafından açıklandı. 28 Temmuz'da açıklanması beklenen YKS sonuçları, ÖSYM tarafından bugün (27 Temmuz) erişime açıldı. Üniversite adayları, T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle sonuçları öğrenebiliyor. İşte YKS sonuç ekranı…

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Aygün, Twitter'den yaptığı açıklamada, 27-28 Haziran'da gerçekleştirilen YKS sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Adayların YKS sonuçlarına, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenilebileceğini ifade eden Aygün, tercihlerin ise 6-14 Ağustos'ta yapılacağını belirtti.

Halis Aygün, sonuçların tüm adaylara ve ailelerine hayırlı olmasını diledi.

Öte yandan, sonuçlar, ÖSYM takvimine göre 1 gün önce açıklanmış oldu.

ÖSYM, sınav sonuçları duyurusunu şu ifadelerle yaptı:

* 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2020-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

* Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Temmuz 2020 tarihinde saat 07.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

ÖSYM, 21 Temmuz tarihinde bilgi amaçlı olarak YKS tercih kılavuzunu erişime açmıştı. Üniversite adayları, YKS tercih kılavuzu ile birlikte geçmiş dönemde okulların taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini öğrenebiliyor.