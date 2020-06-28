YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? İşte YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih

28 Haziran 2020 Pazar 13:13 - Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 13:13

ÖSYM tarafından duyurulan YKS sonuçlaının açıklanacağı tarih için heyecan dorukta. Üniversite sınavı YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından açıklandı. Üniversite hayali kuran binlerce öğrenci bugün yapılacak AYT ve YDT oturumlarıyla sınavlarını tamamlamış olacak. Sınava giren öğrenciler ve aileler YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? Sorusunun yanıtını araştırmaya şimdiden başladı. ÖSYM yayınladığı sınav kılavuzunda YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih açıklandı. Üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrenciler üniversite tercihlerini yapacaklar. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? İşte ÖSYM tarafından açıklanan YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2020?

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre Yükseköğretim Kurumları YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih 28 Temmuz Salı günü olarak belirlendi.

YKS BARAJ PUANI DÜŞÜRÜLDÜ

Üniversite sınavı sonrası tercih yapabilmek için öğrencilerin belirlenen baraj puanını aşması gerekiyordu. Yükseköğretim Kurulu yaptığı açıklamada bu yıl ile sınırlı olmak kaydıyla baraj puanının Temel Yeterlilik Testinde 150, Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testinde 170 olarak değiştirildiği açıklandı.

TYT SINAV SÜRESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI!

ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada Yükseköğretim Kurulunca alınan karar gereği, Temel Yeterlilik Testi (TYT) için geçen yıl verilen 135 dakikalık sürenin, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave edilerek 165 dakikaya çıkarıldığını belirtti.

YKS (TYT, AYT VE YDT) BARAJ PUAN KAÇ?

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT’de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.

YKS TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra YKS sınavında yeterli puanı alan öğrenciler, 28 Temmuz'da açıklanacak sınav sonuçları sonrasında tercihlerini yapabilecek. ÖSYM, YKS tercihleri için henüz bir tarih açıklamadı.

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

YKS puan hesaplama; TYT, AYT ve YDT sınavları için belirlenen standart puanlara ve test bölümlerinin ağırlıklarına göre yapılır.

YKS puan hesaplama yapılırken;

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunur.

Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunur.

Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanır.

Adaylar, TYT ve AYT için belirlenen standart puanlar ile doğru sayılarını çarparak tahmini TYT AYT puan hesaplama sonuçlarına ulaşırlar. Adayların puanının hesaplanabilmesi için testlerde bulunan bölümlerden en az 0,5 ham puanın alınması zorunludur.

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) Değer Aralıkları 250-500 olacaktır. OBP, Türkiye geneli değerlendirmeye esas alınarak, ortaöğretim bitirme notları (100 üzerinden diploma notu) 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir.

Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır. 50’nin altında olan diploma notları 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır.

Daha sonra bu OBP, herkes için tek katsayı olarak kullanılan 0.12 katsayısı ile çarpılarak okuldan gelecek net puan hesaplanacaktır.

Sonuç olarak en düşük notlara sahip bir öğrenciye okuldan 30 gelirken (0.12 x 250=30) 500 OBP’ye sahip öğrenciye 60 (0.12 x 500= 60) gelecek.

Yani okul puanları hesaplanırken herkes için tek katsayı kullanılacak. Tüm öğrencilerin OBP’si 0.12 katsayısı ile çarpılacak.

Öğretmen lisesi mezunları alanlarındaki öğretmenlik bölümlerini seçtiğinde ve meslek lisesi mezunları da kendi alanlarındaki programları tercih etmeleri halinde (MTOK bölümleri hariç diğer 4 yıllık lisans bölümleri) OBP’leri 0.06 ek katsayısı ile çarpılacak (En fazla 30, en az 15 net puan gelecek) ve bulunan değer, 0.12 katsayısıile hesaplanan puana eklenecek. Yani toplamda okul puanları 0.12 + 0.06= 0.18 ile çarpılarak toplamda en fazla 90 puan olabilecek.

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