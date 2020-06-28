YKS'de çıkan Mabel Matiz sorusu nedir? YKS'de sorulan Mabel Matiz sorusu sosyal medyayı salladı!

28 Haziran 2020 Pazar 12:53 - Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 12:53

YKS Sınavına Mabel Matiz sorusu damga vurdu. Öğrenciler sosya medyada birbirinden renkli paylaşımlarla soruya dair görüşlerini dile getirdi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi aşaması geride kaldı. Cumartesi günü gerçekleştirilen ve 165 dakika süren oturum için geniş güvenlik önlemleri alındı. Öğrenciler sınav sonrası Instagram'da ve Twitter'da YKS'de çıkan Mabel Matiz sorusunu tartıştı. YKS'de çıkan Mabel Matiz sorusu öğrencilerin akıllarına o şarkıyı getirdi. İşte YKS'de çıkan Mabel Matiz sorusu

MABEL MATİZ SORUSU DAMGA VURDU

Sosyal medyanın gündeminde ise Mable Matiz sorusu vardı. TYT'nin Türkçe bölümünde öğrencilere Mabel Matiz'in seslendirdiği şarkının sözleri soruldu. Öğrenciler bu soruda hayli zorlanırken, sosyal medyada renkli paylaşımlarda bulundular.

YKS'DE SORULAN MABEL MATİZ SORUSU

Sınava girenlerden alınan ilk bilgilere göre TYT Türkçe testinde "Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil" cümlesinde anlatılmak istenen nedir?" şeklinde bir soru soruldu.

Soruda geçen "Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil" cümlesi ise aynı zamanda Mabel Matiz'in "Fırtınadayım" şarkısında yer alıyor.

MABEL MATİZ DE DAHİL OLDU

Mabel Matiz, sorunun sosyal medyada gündem olmasının ardından Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

Mabel Matiz, şu ifadeleri kullandı:

Sevgili arkadaşlar selam. Bugünkü YKS sınavında şarkılarımı konu alan sorulardan şimdi haberim oldu. Valla ne diyim, en az sizin kadar şaşırdım. Buna ek olarak, sevindim de galiba. Bu, ne bilmiyorum, ama bu bir şey.

Bu mevzu beni maziye götürdü. 17 sene önce bugünlerde ben de sizler gibi çok büyük, benzer bir stresten geçiyordum. Üniversite sınava girmiştim, ama geleceğim ve yapmak istediklerim hakkında hiçbir fikrim yoktu.

Lisenin son günlerinde anlık olarak heves ettiğim diş hekimliği fakültesini kazanıp sonra 5 sene lanet ede ede okuyup bir de üstüne 2 sene mesleği yaptım.

Niye uzun uzun bunlardan bahsettim? Diyeceğim o ki bu hayat 1 tane, o da sizin! Sizler biriciksiniz ve kendinizden başka kimseye hayat borcunuz yok. Neyi istiyorsanız onu yapın, o olun. İç sesiniz her daim biricik rehberiniz olsun.

Zira hayatın sınavları bitmez. YKS biter bir başkası gelir. Soru ise aslında bir tanedir ve o hiç değişmez: Sen kimsin? Bu cevabı en iyi ve sadece siz bilebilirsiniz.

Dilerim her şey güzel gönlünüzce olur, dilerim hepiniz kendi hayatlarınızın sahibi olmanın mutluluğunu dibine kadar yaşarsınız.

Yazdıklarınızı görüyorum ve kopuyorum :D Ne diyim, ağzınıza sağlık! Gün sizin, söz sizin, çıkarın acısını, eğlenin. Hepinizi seviyorum ve sosyal mesafe önlemleri dahilinde kucaklıyorum.