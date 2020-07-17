17 Temmuz 2020 Cuma 15:44 - Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 15:44

Üniversite sınavı YKS maratonuna giren yaklaşık 2.5 milyon öğrenci için geri sayım başladı. YKS 2020 yılında üç oturum şeklinde gerçekleştirildi. TYT, AYT ve YDT oturumları 27 Haziran ve 28 Haziran'da yapıldı. İyi bir üniversitede okumak ve meslek sahibi olabilmek için sınavda ter döken öğrenciler, Üniversite sınavı YKS sonuçlarının açıklanacağı günü bekliyor. YKS sonuçlarının belirlenen tarihten daha erken açıklanacağına dair iddialar ise gerçeklik taşımıyor. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanıyor 2020? İşte Üniversite sınavı YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih...

YKS sonuçları için heyecan giderek artıyor. Sınava giren adaylar heyecanla kaç puan aldıklarını öğrenmek istiyorlar. ÖSYM tarafından YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. Sonuçların açıklanmasının ardından, üniversite tercih işlemleri başlayacak.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR 2020?

YKS sonucunun açıklanacağı tarih belli oldu. ÖSYM’nin güncellenen sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları Temmuz’un 28'inde açıklanacak.

ÖSYM tarafından 27 28 Haziran tarihlerinde 2.5 milyona yakın adayın katılımı ile gerçekleşen YKS sonuçları tamamlanan değerlendirmenin ardından erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecek. ÖSYM'nin 2020 sınav takvimine göre, YKS sınav sonuçları 28 Temmuz 2020 tarihinde erişime açılacak.

YKS sonuçlarının erken açıklanacağı iddiaları ise doğruyu yansıtmıyor.

Adaylara YKS sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS sonuçları 28 Temmuz tarihinde erişime açılacak. Bu sonuçların ardından tercih kılavuzu yayımlanacak. Tercihlerin, 29 Temmuz itibariyle başlaması bekleniyor.

YKS SONUÇLARI TERCİH KULLANIM ALANLARI

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.