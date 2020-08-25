YKS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası

25 Ağustos 2020 Salı 11:34 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 11:34

YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Tercih listesini Ağustos'un 14'üne kadar ÖSYM'ye ulaştıran üniversite adayı öğrenciler, 2020 YKS tercih sonuçları bekleyişini sürdürüyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 2020 YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında bilgi verildi. YKS tercih sonuçları, ÖSYM YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası üzerinden sorgulanabilecek. İşte YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları ile ilgili son haberler...

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

YKS Üniversite sınav sonuçlarının ardından yapılan tercihlerin ardından gözler ÖSYM'ye çevrildi. YKS maratonunun sonlarına yaklaşıldı ve tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber üniversite adayları okullarına kavuşacak. YKS tercih sonuçları büyük merak konusu, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Hasan Aygün, geçtiğimiz gün sosyal medyadan yaptığı açıklama ile YKS tercih sonuçlarının bu hafta içinde açıklanacağını duyurmuştu.

YKS ÜNİVERSİTE TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

ÖSYM tarafından 2020 YKS tercih takvimi duyurulurken üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında da bilgi verildi.

İşte, 2020 YKS üniversite yerleştirme tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih;

Konuya ilişkin ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis AYGÜN yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vererek önümüzdeki hafta sonuçların açıklanacağını söyledi.

"Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız."

YKS TERCİH SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?

ÖSYM Başkanının yaptığı bu açıklama sonrasında öğrenciler, YKS tercih sonuçlarının ne zaman, saat kaçta açıklanacağını öğrenmek istiyor. ÖSYM, daha önce yaptığı sınav sonuçları açıklamasını genelde saat 10.00'da yapıyor. YKS tercih sonuçlarının da bu saatte erişime açılması bekleniyor.

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA KAYIT TARİHLERİ

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.