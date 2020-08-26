Üniversite yerleştirme YKS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM AİS YKS tercih sonuçları sorgulama sayfası

26 Ağustos 2020 Çarşamba 12:51 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 12:51

YKS tercih sonucları açıklandı. Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS tercih sonuçlarına "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek. ÖSYM YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları ile beraber öğrencilerin hangi üniversiteye gitmeye hak kazandıkları belli oldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte ÖSYM AİS YKS tercih sonuçları sorgulama sayfası

YKS maratonunun sonlarına yaklaşıldı ve tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber üniversite adayları okullarına kavuşacak. YKS tercih sonuçlarına "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Hasan Aygün, geçtiğimiz gün sosyal medyadan yaptığı açıklama ile YKS tercih sonuçlarının bu hafta içinde açıklanacağını duyurmuştu.Tercihlerini belirtilen tarihlerde ÖSYM'ye bildiren adaylar, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla hangi üniversitede okymaya hak kazanıp kazanmadıklatını öğrenmiş oldu.

ÖSYM AİS YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI (ÜNİVERSİTE TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI)

Sonuçlar sayfaya yoğun girişten dolayı geç açılabiliyor.

ÖSYM tarafından üniversite yerleştirme sonuçlarının yani YKS tercih sonuçlarının açıklandı. Adaylar ÖSYM AİS ekranı üzerinden sorgulama işlemi yapabilecekler. 29 Ağustos tarihinden itibaren de üniversite kayıtları yapılmaya başlanacak. Bu doğrultuda; YKS tercih sonuçları açıklandı. 2020 ÖSYM ile YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. YKS tercih sonuçları sorgula!

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS 2020 ek tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklanma bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 6 Ağustos'ta açıklandı. YKS ek tercihleri ise 5-11 Eylül 2019 tarihleri arasında yapıldı. Ek yerleştirme ücreti 20,00 TL oldu.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin açılış tarihiyle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istendiği belirtildi.