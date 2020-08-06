YKS tercihleri başladı! YKS tercih kılavuzu 2020 pdf

06 Ağustos 2020 Perşembe 10:21 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 10:21

YKS tercihleri için geri sayım başladı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS tercihlerinin başlayacağı gün merakla bekleniyordu. 2020 YKS tercihleri bugün itibariyla başladı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün son dakika açıklamasında YKS tercihlerinin Ağustos'un 6'sı ile 14'ü arasında yapılacağını duyurdu. aDAYLAR YKS tercih kılavuzu 2020 pdf sayfasına yoğun ilgi gösteriyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün: "2020-YKS tercih işlemleri bugün başlıyor. Tercihlerinizi 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz." açıklamasında bulundu. İşte ÖSYM tarafından yayımlanan YKS tercih kılavuzu 2020 pdf

2020 YKS TERCİHLERİ BAŞLADI

Buna göre, 2020-YKS tercih işlemleri, bugün başladı. Adaylar tercihlerini, 6-14 Ağustos'ta, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak yapacak. Tercih işlemleri, 14 Ağustos saat 23.59'da sona erecek.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

YKS tercihleri 6 Ağustos ve 14 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak. Adaylar, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.

2020 YKS TERCİH KILAVUZU PDF İÇİN TIKLAYINIZ

Üniversite adaylarını merakla beklediği YKS sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Bugün de YKS tercihleri başladı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, yaptığı son dakika açıklamasında Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun yayınlandığını duyurmuştu.

ÖSYM, 21 Temmuz'da 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu, adaylara ön bilgi vermek amacıyla internet sitesinde yayımlamıştı. Güncel kılavuza ise "osym.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

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