06 Ağustos 2020 Perşembe 15:12 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 15:12

YKS tercih maratonu başladı. Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecekler. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih kodunu belirlemeleri gerekiyor. Peki YKS tercih kodu nedir? Tercih kodu nasıl alınır? Haberimizden YKS tercih kılavuzuna ve tercih kodunun nasıl alındığına dair bilgilere erişebilirsiniz.

YKS TERCİH KODU NEDİR?

Tercih kodu, açılan tercih ekranında yukarıdaki arama kısmına tercih edilecek olan okulun isminin yazılmasıyla seçilen okulun ilgili okulun bölümünün kodudur.

TERCİH KODU NASIL ALINIR?

Tercih kodunu YÖK atlas üzerinden daha kolay bir şekilde bulabilirsiniz. YÖK Atlas tercih robotundan lisans veya ön lisans sihirbazı yazan alana tıklayarak açılan sayfadan mezun olduğunuz bölümü seçebilirsiniz.

Ardından; Program Adı, Öğretim Süresi, Şehir, Üniversite Türü, Ücret/Burs ve Öğretim Türü kısımlarına tıklayarak istediğiniz bölümü veya üniversitenin adını yazarak listenin sol başındaki kodu kopyalayabilirsiniz. Direkt olarak YÖK atlas robotuyla tercih listesi yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

YKS tercihleri bugün itibariyla başladı. Üniversite sınavına giren öğrenciler için heyecanlı bekleyiş sona erdi. YKS tercih kılavuzu 2020 pdf ile ilgili araştırmalar hızlandı. Adaylar tercih işlemlerini Ağustos'un 6'sı ile 14'ü arasında yapabilecekler. Adaylar işlemlerini T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar. YKS tercih kodunun detaylı anlatımı ve YÖK Atlas tercih robotu haberimizde yer alıyor.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün son dakika açıklamasında YKS tercihlerinin Ağustos'un 6'sı ile 14'ü arasında yapılacağını duyurdu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün: "2020-YKS tercih işlemleri bugün başlıyor. Tercihlerinizi 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz." açıklamasında bulundu.

Adaylar YKS tercihlerini, 6-14 Ağustos'ta, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak yapacak. Tercih işlemleri, 14 Ağustos saat 23.59'da sona erecek.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

YKS tercihleri 6 Ağustos ve 14 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak. Adaylar, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.

2020 YKS TERCİH KILAVUZU PDF İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

üniversite adaylarını merakla beklediği YKS sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Bugün de YKS tercihleri başladı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, yaptığı son dakika açıklamasında Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun yayınlandığını duyurmuştu.

ÖSYM, 21 Temmuz'da 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu, adaylara ön bilgi vermek amacıyla internet sitesinde yayımlamıştı. Güncel kılavuza ise "osym.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

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