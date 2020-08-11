Üniversite tercih kodlarını nerden bulabilirim? ÖSYM üniversite kodları 2020

11 Ağustos 2020 Salı 10:15 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 10:15

Üniversite adaylarının YKS tercihleri devam ediyor. Öğrenciler, Ağustos'un 14'üne kadar tercih listelerini ÖSYM'ye bildirecek. Tercih sürecinde ÖSYM üniversite kodları 2020 hakkında bilgi edinmek isteyen adaylar araştırmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda, YKS tercih kılavuzu ile üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları da göz önünde bulunduruluyor. Üniversite tercih kodlarını nerden bulabilirim? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor. Adaylar, 2020 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir. Haberimizden YKS tercih kılavuzuna ve ÖSYM üniversite kodlarına dair bilgilere erişebilirsiniz.

Üniversite adayları için kritik süreç devam ediyor. ÖSYM'nin yaptığı duyuru ile beraber başlayan YKS tercihlerinde son günler... Adaylar, son tarih olan Ağustos'un 14'üne kadar üniversite tercih listelerini ÖSYM'ye bildirecek. 2020 YKS tercih kılavuzu da yayınlandı. Bu doğrultuda ÖSYM üniversite kodları 2020, üniversitelerin taban puanları, kontenjanları ile başarı sıralamaları açıklandı. Yayınlanan üniversite kontenjanları, başarı sıralaması ve taban puanları üzerinden YKS puanına uygun olan okullar için Üniversite tercih kodları dikkatli bir biçimde tercih listesine ekleniyor. ÖSYM'nin ercih sayfasından okul seçimlerini yapacak olan öğrenciler tercih sonuçlarının belli olmasını bekleyecek.

ÖSYM ÜNİVERSİTE TERCİH KODLARI NEDİR?

Tercih kodu, açılan tercih ekranında yukarıdaki arama kısmına tercih edilecek olan okulun isminin yazılmasıyla seçilen okulun ilgili bölümünün kodudur.

ÜNİVERSİTE TERCİH KODLARINI NEREDEN BULABİLİRİM?

Tercih kodunu YÖK atlas üzerinden daha kolay bir şekilde bulabilirsiniz. YÖK Atlas tercih robotundan lisans veya ön lisans sihirbazı yazan alana tıklayarak açılan sayfadan mezun olduğunuz bölümü seçebilirsiniz.

Ardından; Program Adı, Öğretim Süresi, Şehir, Üniversite Türü, Ücret/Burs ve Öğretim Türü kısımlarına tıklayarak istediğiniz bölümü veya üniversitenin adını yazarak listenin sol başındaki kodu kopyalayabilirsiniz. Direkt olarak YÖK atlas robotuyla tercih listesi yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

2020 YKS TERCİH KILAVUZU PDF İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK ATLAS LİSANS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK ATLAS ÖN LİSANS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

2020-YKS tercih işlemleri, 06 Ağustos 2020 tarihinde saat 10.00'da başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 06-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

Adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekiyor. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiç kimseyle paylaşmamaları gerekiyor. T.C kimlik numarası ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkalarıyla paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden aday sorumlu olacak.

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır.

Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir. Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2020-TYT'de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir. Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2020-AYT/YDT'de ilgili puan türünde 170 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir. Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo-3 veya Tablo-4'ten bularak tercih sırasına koyması gerekir.

Tercih sırası önemlidir. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacaktır. Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecektir. 2020-YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacaktır.

YKS tercihleri başladı! 2020 YKS tercih kılavuzu pdf

Tercih kodu nasıl alınır? YKS tercih kodu nedir?