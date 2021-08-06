6 Ağustos 2021 Cuma 09:23 - Güncelleme: 6 Ağustos 2021 Cuma 09:23

YKS tercih ekranı erişime açıldı. Sınav sonuçları nın açıklanmasının ardından adaylar tercih sürecine girdi. Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları YKS tercih kılavuzu 2021 ÖSYM tarafından yayımlandı. Adaylar, YKS tercihlerini puanlarına ve başarı sıralarına göre YKS tercih kılavuzu 2021 ÖSYM üzerinden belirleyecekler. Peki YKS tercihleri nasıl yapılacak 2021? İşte YKS tercih kılavuzu.

YKS TERCİHLERİ BAŞLADI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tercih işlemlerinin başladığını bildirdi.

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2021-YKS tercih işlemleri bugün başladı. Tercihlerinizi 5-20 Ağustos arasında 'https://ais.osym.gov.tr' sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin sizlere ve ailelerinize hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

ÖSYM YKS TERCİH KILAVUZU 2021 İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

YKS Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz.

Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

Tercih işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizin bir dökümünü edinerek saklayınız.

YKS 2021 TERCİH SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

2021 YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Adayların 2021 YKS için tercih hakkı 24 bulunuyor. Ön lisans ve lisans programlarını da listenize alabileceğiniz 24 bölümü tercih listenize yazabileceksiniz. Ancak tercihlerinizin tümünü doldurmak zorunda değilsiniz.

Tercihlerinizi yaparken kaydolmayı en çok istediğiniz programı en üst tercihinize, daha sonra istediğiniz programı ikinci tercihinize yazınız ve bütün tercihlerinizi bu şekilde sıralayınız. Duruma göre yapabileceğiniz 24 tercihin baştan birkaç tanesini "Puanım yeterli olmayabilir." endişesine kapılmadan, sadece ilginizi göz önüne alarak belirleyebilir, buralara en çok istediğiniz programları yazabilirsiniz. Ancak, kazansanız bile kaydolmayı istemediğiniz bir programa tercih listenizde yer vermemeniz yararınıza olacaktır.

YKS tercihleri uzatıldı mı?