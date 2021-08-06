6 Ağustos 2021 Cuma 09:23 - Güncelleme: 6 Ağustos 2021 Cuma 09:23

YKS tercihleri başladı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2021 YKS tercihlerinde son günün ne zaman olduğunu da bildirdi. Adaylar, aldıkları puan doğrultusunda tercih işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Peki YKS tercih süresi uzatıldı mı? YKS tercihleri ne zaman sona eriyor? İşte YKS tercih tarihleri

YKS TERCİHLERİ UZATILDI MI?

YKS sınav sonuçları nın açıklanmasının ardından adaylar tercih sürecine girdi. Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları YKS tercih kılavuzu 2021 ÖSYM tarafından yayımlandı.

Ağustos'un 5'i ile 13'ü arasında yapılacak olan YKS tercihleri Ağustos'un 20'sine kadar uzatıldı. Adaylar YKS tercihlerini, son güne kadar yapabilecekler.

ÖSYM BAŞKANI AÇIKLADI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tercih işlemlerinin başladığını bildirdi.

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2021-YKS tercih işlemleri bugün başladı. Tercihlerinizi 5-20 Ağustos arasında 'https://ais.osym.gov.tr' sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin sizlere ve ailelerinize hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

ÖSYM YKS TERCİH KILAVUZU 2021 İÇİN TIKLAYINIZ

YKS tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz.

Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

Tercih işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizin bir dökümünü edinerek saklayınız.

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