07 Temmuz 2020 Salı 10:54 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 10:54

Bu sene düzenlenen üniversite sınavı YKS'nin gerçekleştiği binalarda Bina sorumlusunun yanı sıra sınav salonlarında salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen, yardımcı engelli gözetmen gibi görevliler görev yaptı. YKS görevlileri alacakları ücretlerin ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor. ÖSYM’nin 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde düzenlediği YKS sınavı sonrası 1 ay içinde sınav görevli ücretleri de ödeniyor. AYT, TYT ve YDT olmak üzere toplam 3 oturumdan oluşan YKS sınavında görevlilerin ücretlerinin ödeneceği tarih belli oldu. Buna göre; YKS ücretleri ne zaman ödenecek 2020? İşte YKS görevli ücretlerinin ödeneceği tarih.

ÖSYM SINAV GÖREVLİLERİNİ NASIL BELİRLİYOR?

ÖSYM sınav görevlileri 6114 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda ÖSYM Başkanlığı yetki ve takdirinde belirlenmektedir. ÖSYM Başkanlığı sınavda görev alacakları belirleme yetki ve takdirine sahiptir. Üniversitelerin dışında bir kurumda çalışıp Görevli İşlemleri Sistemine kayıt yaptıran Milli Eğitim Müdürlükleri, Özel Eğitim Kurumları, Mesleki Eğitim Merkezleri, anaokulu vb. kurum çalışanlarının Görevli İşlemleri Sistemine kayıtları ÖSYM Başkanlığınca uygun görülmemektedir. Belirtilen kurumlardaki görevlilerin kayıtları pasif hale getirilmektedir.

YKS ÜCRETLERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

YKS Sınav ücretlerinin Haziran ayı ek ders ücretlerine eklenerek Temmuz ayınnın maaşına eklenerek ödenmesi bekleniyor.

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ÖSYM SINAVLARINDA GÖREV ALMAK İSTEYENLER!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen sınavlarda görev almak isteyen adaylar GİS (Görevli İşlemleri Sistemi) üzerinden başvuruda bulunarak sınavlarda görev alabilirler. Sınavda gözetmen, yedek gözetmen, yardımcı gözetmen ve diğer görevlerde başvuruda bulunmak isteyen adaylar için aşağıdaki link üzerinden iletişime geçebilir.

YKS sınavın gerçekleştiği binada da Bina sorumlusunun yanı sıra sınav salonlarında salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen, yardımcı engelli gözetmen gibi görevliler bulunmaktadır. Sınavlarda görev alan salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen, bina sınav sorumlusu, il ve bakanlık sorumlularının ücretleri farklılık göstermektedir. Sınav görev ücretlerinin ödeme zamanları da değişkenlik göstermektedir.

Yıl ve dönem boyunca çeşitli kurumların gerçekleştirdikleri sınavlarda birçok görevli yer almaktadır. Başvuruların görev sayısından fazla olması durumunda kriterler devreye girmekte ve öncelik sırasına göre sınav görevlendirmesi yapılmaktadır. Sınavlar ÖSYM, MEB ve Açık Öğretim Fakülteleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Sınav organizasyonlarında en çok görev alan kamu görevlisi grubunu da öğretmenler oluşturmaktadır.

Sınavları ülkemizde belli başlı kurumlar tarafından yapıldığı için bu görevlerin zamanları, süreleri ve ücretlendirmeleri de farklı olmaktadır. Örgün ve yaygın eğitime dahil sınavlar yıl içerisinde genellikle de birbirleriyle çakışmayacak şekilde takvime bağlanarak öncesinden duyurulmaktadır. Sınavlarda görev alacak öğretmenler de açılan başvuru sayfalarından başvurularını gerçekleştirmekte ve görev almaktadırlar. Bir genel sınavın gerçekleştirilmesinde bakanlık sorumlusu, o ilin genel ve bölge sorumlusu (bu kişi genellikle il Milli Eğitim yöneticisi olmaktadır), ilçe sorumlusu ve bina sorumlusu ile yardımcıları organizasyon görevi yapmakta ve ücretlendirmeleri de ona göre olmaktadır.