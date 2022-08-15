YKS ek yerleştirme tarihleri, tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gündeme geldi. Üniversite sınavından aldığı puan doğrultusunda tercihlerini yapan adayların yerleştirme sonuçları açıklandı. Bazı adaylar ise herhangi bir programa yerleşemedi. Peki YKS'de yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? 2022 YKS ek yerleştirme ne zaman? İşte ikinci tercih hakkında merak edilenler.

YKS'DE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

YKS'de ilk tercihinde önlisans ve lisans bölümlerinin herhangi birine yerleşemeyen adaylar YKS tercih sonuçlarının ardından boş kalan kontenjanlara yerleştirilmek üzere başvuruda bulunabilecekler.

Yükseköğretim programlarının üniversite sınavı sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından YKS ek yerleştirme yapılacak.

2022 YKS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

YKS ek tercih tarihleri, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi kuruma yerleşemeyen adaylar tarafından merak edildi.

ÖSYM tarafından YKS ek tercih tarihi hakkında henüz bir tarih belirtilmedi.

2021 yılında ek tercihleri ekim ayında gerçekleştirildi.

2022 YKS ek yerleştirmelerin ise üniversite kayıtlarından sonra başlaması bekleniyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN 2022?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri Ağustos'un 22 – 26 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 22 – 24 Ağustos arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

YKS İKİNCİ TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

YKS ek tercih ücreti 30,00 TL olarak belirlendi. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak.