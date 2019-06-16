29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9025
  • 6,6388
  • 254.515
  • 90.787
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EĞİTİM

  1. Haberler
  2. Eğitim

YKS'nin ikinci oturumu başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15'te başladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

2 milyon 24 bin 596 adayın başvuru yaptığı YKS'nin ikinci oturumu AYT, 6 bin 450 binada, 107 bin 442 salonda uygulanıyor. Sınavda, 295 bin 601 kişi görev alıyor.

AYT'de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak.

AYT'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.

Adaylara 180 dakika süre verilecek.

Türk polisi okulunu şaşıran öğrenci için harekete geçti! İşte o görüntüler...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MSB: İdlib'de rejim güçlerine ağır silahlarla karşılık verildi

MSB: İdlib'de rejim güçlerine ağır silahlarla karşılık verildi

Kırıkkale'de facia: 2 ölü

Kırıkkale'de facia: 2 ölü

'Suudi Arabistan’daki idam kararlarının politik analizi'

'Suudi Arabistan’daki idam kararlarının politik analizi'

Tartıştığı kişilere beddua etti... Yargıtay'dan emsal karar!

Tartıştığı kişilere beddua etti... Yargıtay'dan emsal karar!

'Oğlumun şehit olacağını o doğmadan rüyamda gördüm'

'Oğlumun şehit olacağını o doğmadan rüyamda gördüm'

Sonbahardan kışa: Türk-Amerikan ilişkilerinde S-400 krizi

Sonbahardan kışa: Türk-Amerikan ilişkilerinde S-400 krizi

Şoke eden görüntüler: Ambulansa yol vermedi

Şoke eden görüntüler: Ambulansa yol vermedi

Bakan Soylu: Terör örgütlerinin telsiz konuşmasını dinleseniz...

Bakan Soylu: Terör örgütlerinin telsiz konuşmasını dinleseniz...
 

POPÜLER HABERLER

MHP böyle duyurdu! Devlet Bahçeli´den İstanbul çıkarması

MHP böyle duyurdu! Devlet Bahçeli´den İstanbul çıkarması

ABD dışından çıkan ilk NBA şampiyonu!

ABD dışından çıkan ilk NBA şampiyonu!

NATO'dan kritik E-7 açıklaması: Türkiye'yi takip edebiliriz

NATO'dan kritik E-7 açıklaması: Türkiye'yi takip edebiliriz

Simetri takıntısı olanları mutlu edecek manzaralar

Simetri takıntısı olanları mutlu edecek manzaralar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA