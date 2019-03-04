YÖKDİL 2019 sınav giriş yerleri açıklandı mı? YÖKDİL sınav giriş belgesi ve sınav tarihi ne zaman?

YÖKDİL 2019 sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2019 YÖKDİL sınavı ne zaman? YÖKDİL 2019 sınavına sayılı günler kala stresli bekleyiş sürüyor. Adaylar, büyük bir sabırsızlıkla sınav giriş yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına girecek adayların katılabildiği Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı'nın 6'ncısı için adaylar hazırlık içinde. Sınava başvuru yapan adaylar için sınav giriş belgesi bugün yayınlanacak ve adaylara sınav giriş yerlerini öğrenecekler. Peki adayların sınava girebilmesi için gerekli belgeler hangileridir? Haberimizin detayları aşağıda.

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

Merakla beklenen YÖKDİL sınav giriş belgesi bugün yayınlanacak. Sınava katılacak olan adayların heyecanla beklediği sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Gün içerisinde yayınlanacak olan sınav giriş belgesi YÖKDİL'in resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Sınav giriş yerleri belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

YÖK'ün yayınladığı takvime göre, bu sene 6'ncısı gerçekleştirilecek YÖKDİL sınavı 10 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak.

YÖKDİL Sınavı'na, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına girecek adaylar katılabiliyor.

Akademik yükseltmelere katılacak adaylar da sınava girebiliyor.

YÖKDİL 2019 ADAYLARININ SINAVA GİREBİLMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Adaylar, sınava girebilmek için “Sınav Giriş Belgesi” ile “Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi” (fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart) ibraz etmek zorundadırlar. Bunların dışındaki belgeler (sürücü belgesi, mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez. Belge kontrolleri ilgili sınav görevlilerince yapılacak olup, eksik belgesi olanlar sınava alınmayacaktır.

Sınav Giriş Belgeleri, yokdil.yok.gov.tr adresi üzerinden, sınav takviminde belirtilen tarih aralığında adayların erişimine açılacaktır. Sınav Giriş Belgesinin renkli veya siyah beyaz çıktısı alınabilir. Adaylar, bu belgelerin yazıcıdan dökümünü alırken belge üzerindeki tüm alanların görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Sınav Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınav Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YÖKDİL BARAJ PUANI KAÇ?

Doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.