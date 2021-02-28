28 Şubat 2021 Pazar 10:34 - Güncelleme: 28 Şubat 2021 Pazar 10:34

YÖKDİL kaç dakika sürüyor? sorusunun cevabı, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na giren adayların yakınları tarafından merak ediliyor. Sınav, 41 ilde 47 sınav merkezinde 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. YÖKDİL sınav çıkış saati ise merak edilen konulara arasında yer alıyor. Buna göre; YÖKDİL sınavı saat kaçta bitecek? Kaç dakika sürecek? İşte YÖKDİL sınav çıkış saati

YÖKDİL SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca geçtiğimiz sene yapılması planlanan fakat pandemi nedeniyle ertelenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı YÖKDİL/2 bugün saat 10.15'te başladı.

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 28 Şubat Pazar günü saat 10.15'te başlayıp, 180 dakika sürecek. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

YÖKDİL SINAV ÇIKIŞ SAATİ

Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında yapılacak olan sınavda adaylara 80 soru için 180 dakika süre verilecek. YÖKDİL sınavı saat 13.15'te bitecek.

Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınav süresinin ilk 135 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasak olacak.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

YÖKDİL İÇİN ÖSYM'DEN UYARI

2020-YÖKDİL/2 sınavı için adayların, sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesi'ne ek olarak; nüfus cüzdanını, T.C. Kimlik Kartı ve geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunludur.

YÖKDİL NEDİR?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL),Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında imzalanan protokol uyarınca, ÖSYM tarafından yapılacak.

YÖKDİL sınavı İlkbahar Döneminde İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında, Sonbahar Döneminde İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında olmak üzere yılda iki kez yapılacak.