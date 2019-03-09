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YÖKDİL sınav giriş belgesi nasıl alınır, sınav saat kaçta? YÖKDİL nedir, ne işe yarar?

YÖKDİL sınava giriş belgesi yayınlandı. Sınav adayı öğrenci adayları için YÖKDİL sınav giriş belgesi öğrencilerin erişimine sunuldu. 10 Mart Pazar günü gerçekleşecek bu kritik sınav için öğrenciler, “YÖKDİL sınav giriş belgesi nasıl alınır?“ sorusunun cevabını aramaya başladı. YÖKDİL sınav giriş belgesi olamadan hiçbir öğrenci sınava alınmayacaktır. Peki, YÖKDİL sınavı saat kaçta? YÖKDİL sınavı sonrası itirazlar hangi tarihiler arasında yapılacak? YÖKDİL ne işe yarar? 2019 YÖKDİL sınavı ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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YÖKDİL sınavı saat kaçta? YÖKDİL sınav giriş belgesi nasıl alınır? YÖKDİL sınavı sonrası itirazlar hangi tarihiler arasında yapılacak? Akademik kariyerlerine başarılı bir şekilde devam etmek için büyük bir önem taşıyan YÖKDİL sınav giriş belgesi yayınlandı. Binlerce öğrenci merakla 10 Mart Pazar gününü bekliyor. Kritik sınav için öğrenciler, “YÖKDİL sınav giriş belgesi nasıl alınır?“ sorusunun cevabını arıyor. YÖKDİL Sınavı'na, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına girecek adaylar katılabiliyor. Akademik yükseltmelere katılacak adaylar da sınava girebiliyor. Peki, YÖKDİL sınavı saat kaçta? YÖKDİL sınavı sonrası itirazlar hangi tarihiler arasında yapılacak? YÖKDİL ne işe yarar? 2019 YÖKDİL sınavı ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

 

YÖKDİL 2019 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

 
YÖKDİL 2019 SINAVI NE ZAMAN?
 
YÖK’ün yayınladığı takvime göre, bu sene 6’ncısı gerçekleştirilecek YÖKDİL sınavı 10 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak. YÖKDİL Sınavı’na, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına girecek adaylar katılabiliyor. Akademik yükseltmelere katılacak adaylar da sınava girebiliyor.
 
 

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
 
Sınav Giriş Belgeleri, yokdil.yok.gov.tr adresi üzerinden alınabiliyor.
 
 
YÖKDİL’E KİMLER GİREBİLİYOR?
 
 
YÖKDİL Sınavı'na, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına girecek adaylar katılabiliyor. Akademik yükseltmelere katılacak adaylar da sınava girebiliyor.
 

 
YÖKDİL BARAJ PUANI KAÇ?
 
İlgili mevzuat ile ilgili düzenlemelerimizde olduğu ve YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.
 
 
YÖKDİL NEDİR?
 
YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi  ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu  ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.
 
 

YÖKDİL İTİRAZLAR NE ZAMAN?
 
 
30 Ocak - 8 Şubat 2019 tarihleri arasında alınan YÖKDİL başvuruları sonrasında, sınav heyecanı başladı. 10 Mart 2019 Pazar günü uygulanacak olan YÖKDİL sınavı sonrasında sınav itirazları ise 11-15 Mart 2019 tarihlerinde alınacak. 
 

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