28 Şubat 2021 Pazar 14:54 - Güncelleme: 28 Şubat 2021 Pazar 14:54

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabı Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na giren adaylar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz sene koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen YÖKDİL sınavı, 28 Şubat 2021 tarihinde uygulandı. Bu kapsamda YÖKDİL açıklanma tarihi hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki YÖKDİL ne zaman açıklanacak? İşte konuya dair bilgiler...

YÖKDİL NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL açıklanma tarihi henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl uygulanan sınavın sonuçları 15 gün sonra açıklanmıştı. Bu süre göz önüne alındığında ertelenen YÖKDİL sınavının sonuçlarının Mart ayının 15'inde açıklanması bekleniyor.

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

YÖKDİL CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

41 ilde 47 sınav merkezinde yapılan sonavın ardından adaylar, YÖKDİL sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırırken, YÖKDİL soru ve cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağı da merak konusu oldu.

YÖKDİL soru ve cevapları ise genellikle sınavdan 1 gün sonra açıklanıyor.

Adayların YÖKDİL soru ve cevapları için ÖSYM tarafından yapılacak duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

YÖKDİL NEDİR?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL),Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında imzalanan protokol uyarınca, ÖSYM tarafından uygulanıyor.

YÖKDİL sınavı İlkbahar Döneminde İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında, Sonbahar Döneminde İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında olmak üzere yılda iki kez yapılacak.