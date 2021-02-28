28 Şubat 2021 Pazar 15:10 - Güncelleme: 28 Şubat 2021 Pazar 15:10

YÖKDİL soru ve cevapları için heyecanlı bekleyiş başladı. ÖSYM tarafından bugün uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na giren adaylar " YÖKDİL cevapları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabını merak ediliyor. Geçtiğimiz sene koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen YÖKDİL sınavı, 28 Şubat 2021 tarihinde uygulandı. Sınavdan çıkan adaylar cevaplarını kontrol etmek için arayışa koyuldu. Peki YÖKDİL soru ve cevapları açıklandı mı? İşte konuya dair bilgiler...

YÖKDİL CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) sona erdi. 41 ilde 47 sınav merkezinde yapılan sonavın ardından adaylar, YÖKDİL sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırırken, YÖKDİL soru ve cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağı da merak konusu oldu.

YÖKDİL soru ve cevapları ise genellikle sınavdan 1 gün sonra açıklanıyor.

Adayların YÖKDİL soru ve cevapları için ÖSYM tarafından yapılacak duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL),Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında imzalanan protokol uyarınca, ÖSYM tarafından uygulanıyor.

YÖKDİL sınavı İlkbahar Döneminde İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında, Sonbahar Döneminde İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında olmak üzere yılda iki kez yapılacak.