  • YÖK'ten İstanbul Bilgi Üniversitesi açıklaması
Eğitim

YÖK'ten İstanbul Bilgi Üniversitesi açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), kapatılan İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında, 'Yükseköğretim Kurulu, öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi hususunda gerekli tedbirleri ivedilikle almaktadır' açıklamasında bulundu.

IHA22 Mayıs 2026 Cuma 11:25
YÖK, faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi'ndeki öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirlerin alındığını duyurdu. YÖK tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kurucu vakfına mahkemece kayyım atanması üzerine 2547 sayılı Kanun'un ek 11. maddesi gereğince alınan faaliyet izninin kaldırılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. Yükseköğretim Kurulu, öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi hususunda gerekli tedbirleri ivedilikle almaktadır. Öğrencilerimizin yanı sıra üniversitemizde görev yapan idari ve akademik personele dair herhangi bir mağduriyete fırsat vermeden gerekli işlemler yerine getirilecektir. Konuyla ilgili detaylı açıklamalar önümüzdeki günlerde yapılacak olup, kıymetli öğrencilerimizin, ailelerinin ve yükseköğretim camiasının süreçle ilgili doğru ve güncel bilgileri yalnızca Yükseköğretim Kurulu'nun resmi iletişim kanallarından takip etmelerini önemle rica ederiz" denildi.

