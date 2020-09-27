27 Eylül 2020 Pazar 11:10 - Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 11:10

YSD kaçta bitiyor? sorusunun yanıtı Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı'na katılan adayların yakınları tarafından merak ediliyor. ÖSYM, dün yaptığı duyuruda, sınav saatine ilişkin bilgi verirken adaylara sınav salonlarına katılım sürelerine dikkat etmeleri gerektiğine ilişkin hatırlatmada bulundu. Sınav saat 10.15'te bşladı. Peki YDS kaç dakika sürecek? İşte YDS sınav süresi ve bitiş saati...

YDS 2020 (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) sabah saat 10.15'te başladı. Sınava katılım sağlayan adayların yakınları YDS sınav süresi hakkında araştırma yapıyor. ÖSYM sınava girecek adaylara giriş belgesi ve saat uyarısında bulundu. Peki KPSS YSD kaçta bitiyor? YDS kaç dakika sürecek?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, bugün adayların katılımı ile gerçekleştiriliyor. Sabah saatlerinden itibaren sınav giriş belgelerini temin ederek sınav merkezlerine giden adaylar, sınavda başarılı olmak için ter döküyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen YDS sınavı 27 Eylül 2020'de yapılıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınav, sabah saat 10:15'de başladı. Peki YSD kaçta bitiyor? İşte detaylar...

YDS KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Sınav 3 saat (180 dakika) boyunca devam edecek.

YDS KAÇTA BİTİYOR?

2020 YDS sınavı 13:15'te sona erecek.

YDS KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Sınav 3 saat (180 dakika) boyunca devam edecek.

YDS KAÇTA BİTİYOR?

2020 YDS sınavı 13:15'te sona erecek.

Lisans programı mezunları ile lisans öğrenimi devam eden öğrencilerin ağırlıklı olarak katıldığı YDS'ye ilişkin dün öğle saatlerin ÖSYM tarafından bir hatırlatma yapıldı.

YDS sınav süresi ise 180 dakika olarak belirlendi. Adaylar 180 dakika içerisinde 80 soruyu yanıtlayacaklar.

ÖSYM'DEN ÖĞRENCİLERE UYARI

Adayların, sınava giriş belgesinin yanı sıra nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek.

Bunların dışında Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe veya mavi kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı da kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

YDS NEDİR?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) talimatı ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ve ÜDS, KPDS, ve KPSS Yabancı Dil sınavlarının kaldırılmasının ardından bu sınavların yerini alan yabancı dil sınavıdır. YDS’de, yabancı dil bilgisini gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi açısından ölçen çoktan seçmeli test yöntemi uygulanır.

YDS sınavı senede 3 kez yapılmaktadır. İlk sınav “İlkbahar YDS Sınavı” (YDS/1), ikinci sınav ise “Sonbahar YDS Sınavı” (YDS/2), üçüncü sınav “Kış YDS Sınavı” (YDS/3) olarak geçmektedir.