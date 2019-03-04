YSK 2019 son dakika: YSK başvuru tarihi uyarısı! YSK başvurularında son gün ne zaman, nasıl başvuru yapılır?

Üniversiteye hazırlanan yüz binlerce öğrenci için son dakika açıklamaları yapılmaya devam ediyor. ÖSYM Başkanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı son dakika açıklamasıyla, 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı adaylarına son başvuru tarihiyle ilgili uyarıda bulundu. . Bu uyarı sonrası henüz başvuru yapmayan adayları, “YSK 2019 başvuruları ne zaman bitecek?, YSK’ya nasıl başvurulur, adımları nelerdir?” sorularının yanıtını araştırmaya başladı. TYD-AYT ve YTD’den oluşan bu önemli sınavın yaklaşmasına sayılı günler kala adayların, başvurularını tamamlamaları ve YSK sınav ücretlerini yatırmaları gerekiyor. Tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

YKS 2019 BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM, 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacak YKS 2019 sınavı öncesi, adaylara son başvuru tarihiyle ilgili hatırlatma yaptı. Adaylar, 12 Şubat 2019'da başlayan YKS 2019 başvurularını 6 Mart 2019 saat 23.59'a kadar internet üzerinden yapabilecek.

2019 YKS NE ZAMAN?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi,

Sınav Saati ve Sınav Süresi : 15 Haziran 2019 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi,

Sınav Saati ve Sınav Süresi : 16 Haziran 2019 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi,

Sınav Saati ve Sınav Süresi : 16 Haziran 2019 (Pazar), 15.45, 120 dakika

YKS SINAV ÜCRETLERİ NE KADAR?

YKS Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin): 50,00 TL (Ücret ödeme için son gün, 7 Mart 2019)

Geç Başvuru Günü : 19 Mart 2019 (Sınav ücreti aynı gün ödenmelidir.

Geç Başvuru Günü Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : 75,00 TL (Sınav ücreti Geç Başvuru Gününde ödenmelidir.)

YKS'YE KİMLER KATILABİLİR?

-2018-2019 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler

-Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar

-Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar

-Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar

200 PUAN ÜZERİ MUAF OLACAK

Bir önceki yılın TYT'sinden 200 puan ve üzeri alan adaylar, dilerlerse sınava girmeyebilecek. Üniversite adayları, sınava girmese dahi, bu puanlarını 2019 YKS yerleştirmelerinde kullanabilecek. Ancak, önceki yılın puanlarını 2019 YKS'de kullanmak isteyen adayların her halükarda 2019-YKS'ye başvurması gerekecek. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre bu adaylar "2018-TYT puanım 200 ve üzeridir. 2019-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden 2018-TYT puanımı kullanmak istiyorum" seçeneğini işaretleyecekler.

BARAJ UYGULAMASI DEVAM EDİYOR

Geçen yıl YKS puanıyla ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) katsayısı yarıya düşürülecek. Tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık, öğretmenlik programlarına yerleştirme için başarı sıralaması şartı devam edecek. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden yükseköğretim programlarına TYT puanı ile başvurulacak.