Yurtdışı üniversite eğitiminde en çok tercih edilen rota...

Avusturya'da üniversite eğitimi neden tercih ediliyor?

Avusturya insana sağladığı huzurlu ortam, tarihi ve doğa manzarası ile görsel tatmin, boş vakitlerini değerlendirme,muhteşem alışveriş fırsatları ve en önemlisi mesleki eğitime verdiği önem bakımından üniversite eğitimi için tercih edilecek Avrupa ülkelerinin başında geliyor. Ayrıca ;Macaristan ve Almanya gibi diğer Avrupa ülkelerine komşu olması da sağladığı ayrıcalıklardan bir diğeri. Size verdiği eğitimin yanı sıra başka ülkeleri de ziyaret etme imkanı sunar. Almanya ile ortak olarak sürdürdüğü eğitim programlarına dahil olabilir, üniversitenizin referansıyla farklı kültürlerle etkileşim kurma olanağına sahip olursunuz.

Avusturya Üniversitelerinin sunduğu avantajlar neler?

Educaİstanbul Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı Genel Koordinatörü ve Eğitim Danışmanı Nilüfer Kalafat anlatıyor:

“En büyük avantajı Avrupadaki bir çok dernek ve kurum tarafından üniversitenizde desteklenen bilimsel araştırma (arge) birimlerinin sahip olduğu fon sayesinde, eğitim alınan Lisans bölümünde dünya çapında eğitim almış olunması.Üniversitelerin lokasyonu sayesinde kültürel ve sanatsal aktivitelerle iç içe bir eğitim hayatına sahip öğrenciler.Üniversitelerde sanatsal ve kültürel derslerin yoğunluğu sayesinde dilediğiniz alanda ders alabilir, vizyonunuzu geliştirebilirsiniz. Yeni bir dil öğrenme imkanı ,Almanca. Çeşitli kurslar mevcut ama en önemlisi dili yaşayarak öğrenmek.Yabancı dil merakı ile doğru orantılı olarak Macarca,Hırvatça gibi diller de öğrenilebilir.

Avusturya'da Üniversite Eğitimi Maliyetleri

Avusturya'da Üniversite eğitimi devlet desteklidir ve tüm üniversiteler için yıllık harç tutarı 1500 Eurodur.Yurtlar için başvurular önceden yapılır ve maliyetleri aylık ortalama 200 eurodur. Apart daireler için fiyatlar 250 Euro ila 300 Euro arasında değişkenlik göstermektedir.

Örneğin; Viyana’da bir öğrencinin beslenme, harçlık ve sosyal giderleri için yaklaşık 300 – 400 Euro yeterli olmaktadır. Avusturya’da öğrenciler part-time çalışabiliyorlar. Almanca diline hakim olduktan sonra öğrenciler bu tip işlerde çalışarak ek gelir elde edebilirler. Euro üzerinden gelir elde ediyor olmak onlara inanılmaz kolaylıklar sağlayacak ve özgüvenlerinin gelişmesinde önemli rol oynayacaktır.

Türkiye'ye kıyasla uygulamalı eğitim alanında çok daha iyi olan Avusturya üniversiteleri dünya çapında da bilimsel araştırmalara katıldığından başarıları tartışılamaz. Öğrencinin geleceği için ayrılan bu bütçeler kariyer anlamında ve uluslararası geçerlilik bakımından da tatmin edici olacaktır. Yabancı dil ile ilgili uzun süren bir zorluk süreci yaşanmasına izin vermeyen Avusturya Alman Dili Eğitim Enstitüsü sayesinde yabancı hissi vermeyecek güven seviyesinde. Özellikle bilim-sanat-kültür alanlarında özellikle ilgili öğrencilerin tercih edeceği Avusturya Üniversiteleri meslek edindirme konusunda garanti verebilecek düzeydedir. Komşuları Almanya ve Macaristan ile de geliştirdiği yabancı öğrenci programları bulunmaktadır.” Dedi.