04 Haziran 2020 Perşembe 18:17 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 18:17

Yeni kredi destek paketi açıklandı. Kamu bankaları, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için "konut kredisi, taşıt kredisi, sosyal hayatı destek ve tatil destek olmak üzere 4 yeni kredi paketini hayata geçirdi. Bunun üzerine Konut kredisi çekmek isteyen vatandaşlar 0,64 konut kredisi ne zamana kadar geçerli? sorusunu araştırmaya başladı. Konut ve taşıt kredisi hesaplama nasıl yapılır? İşte 2020 Kredi destek paketi geri ödeme için 0.64 konut kredisi için en düşük faizli kredi destek paketinin tüm detayları...

Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası kredi destek paketini duyurdu. Destek paketi kapsamında konut kredisi, ev eşyası, çeyiz ve taşıt kredisinde düşük faizli uzun vadeli kredi sağlanacak. Konut kredisinde 2 ayrı seçenek sunuluyor. 064 oranla sıfır daire alabilir veya 074 oranla 2. el konut alabilirsiniz. Peki 0,64 konut kredisi ne zamana kadar geçerli? 064 konut kredisi ne zaman bitiyor? 0,64 konut kredisi ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

064 KONUT KREDİSİNE NE ZAMAN BAŞVURULABİLECEK?

0.64 faiz oranlı konut kredisi başvuruları 2 Haziran'dan itibaren, Taşıt Kredisi Paketi için başvurular 5 Haziran'dan itibaren, Sosyal Hayatı Destek Kredisi Paketi başvuruları 5 Haziran'dan itibaren kamu bankaları şubelerinden yapılabilecek. Tatil Destek Kredi Paketi'ne başvuru tarihi ve kanalı ise bu hafta içerisinde açıklanacak.

Yapılan açıklamada ev almak isteyen orta gelir grubundaki vatandaşlar için uzun vadeli ve düşük faizli kredi desteği sağlanacağı bildirildi. Sıfır konut alımında 0.64 oranla kredi çekilebilecek. İsteğe bağlı olarak 1 yıl geri ödemesiz destek kredisi sağlanacak. Evin bedelinin yüzde 10'luk kısmını peşinat olarak ödeyebilecek şekilde kredi çekilebilecek. Yani 100 bin liralık evin 10 bin lirasını peşin ödeyip geri kalan 90 bin lirası için kredi çekilebilecek. 12 ay geri ödemesiz kullanılabilen kredide pandemi dönemi için ekonomiyi hareketlendirme amaçlanıyor.

İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık %0,74 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

Konut Kredisi başvuruları 2 Haziran’dan itibaren şubelerden yapılmaya başlandı.

0,64 KREDİ NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

Kamu bankalarının başlatmış olduğu 0,64 faiz oranlı sıfır konut kredisinin ne zamana kadar geçerli olduğu konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

0,64 KONUT KREDİSİ VEREN BANKALAR

Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım.

Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak.

Bu "tarihi" imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup 3 büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullandırılabilecek. Kredi kullanımında yüzde 10'dan başlayan, düşük öz kaynak/peşinat oranı uygulanacak.

Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

Söz konusu kredinin 1. ve 2. taksitleri ilgili firma ve banka tarafından ödenecek, müşterilerin taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacak. Bu kapsamda müşterilerin kullanacağı kredinin faizi aylık yüzde 0,67'ye denk gelecek.

KONUT VE TAŞIT KREDİSİ HESAPLAMA