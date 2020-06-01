01 Haziran 2020 Pazartesi 14:38 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 14:38

Konut ve taşıt kredisi hesaplama nasıl yapılır? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. Yeni kredi destek paketi açıklandı. Kamu bankaları, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için "konut kredisi, taşıt kredisi, sosyal hayatı destek ve tatil destek olmak üzere 4 yeni kredi paketini hayata geçirdi. Bunun üzerine Konut ve taşıt kredisi çekmek isteyen vatandaşlar 0.64 kredi hesaplama tablosunu araştırmaya başladı. Konut ve taşıt kredisi hesaplama nasıl yapılır? İşte 2020 Kredi destek paketi geri ödeme için 0.64 kredi hesaplama ve Konut ve taşıt kredisi için en düşük faizli kredi destek paketinin tüm detayları...

Konut ve taşıt kredisi hesaplaması ile geri ödeme planı çıkarabilir, vadesini belirleyerek ne kadar zamanda geri ödeyeceğinizin kararını verebilirsiniz. Yeni kredi destek paketi şartları karşılandığı taktirde; Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası kredi destek paketini duyurdu. Destek paketi kapsamında konut kredisi, ev eşyası, çeyiz ve taşıt kredisinde düşük faizli uzun vadeli kredi sağlanacak. Peki Konut ve taşıt kredisi hesaplama nasıl yapılır? 0.64 kredi hesaplama ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

0.64 KREDİ HESAPLAMA (ÖRNEK TABLO)

100 bin liralık konut kredisi için 15 yıl geri ödemeli 0.64 kredi hesaplamasına göre ödeme planı aşağıdaki gibidir.

200 bin liralık konut kredisi için 15 yıl geri ödemeli 0.64 kredi hesaplamasına göre ödeme planı aşağıdaki gibidir.

50 bin liralık taşıt kredisi için 24 ay vade ile 0.64 faiz oranına göre kredi hesaplaması aşağıdaki gibidir.

100 bin liralık taşıt kredisi için 60 aylık 0.64 faiz oranlı kredi hesaplamasına göre geri ödeme planı aşağıdaki gibidir.

Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'nın yeni destek paketi geçtiğimiz gün açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamada kamu bankaları tarafından vatandaşlar için yeni kampanya başlatılacağını, ev, araba almak isteyenler, çeyiz alacaklar, tatile gidecekler için finansman desteği sağlanacağına yer verildi. Aynı zamanda turizmi desteklemek amacıyla yaş gruplarına özel tatil kredileri sağlanacak. Tatil kredisi, çalışanlar ve emekliler için ayrı koşullarda olacak. Emeklilere tatil ve seyahat için daha uygun maliyetli kredi verilecek. Turizm sektörüne yönelik desteklerin, bankaların yanı sıra acenteler ve tur şirketleri tarafından da uygulanabileceği belirtiliyor. 2020 koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulamaya başlanan Vakıfbank bireysel temel ihtiyaç destek kredisi başvuru ve sorgulama detayları haberimizde yer almaktadır.

NE ZAMAN BAŞVURULABİLECEK?

0.64 faiz oranlı konut kredisi başvuruları 2 Haziran'dan itibaren, Taşıt Kredisi Paketi için başvurular 5 Haziran'dan itibaren, Sosyal Hayatı Destek Kredisi Paketi başvuruları 5 Haziran'dan itibaren kamu bankaları şubelerinden yapılabilecek. Tatil Destek Kredi Paketi'ne başvuru tarihi ve kanalı ise bu hafta içerisinde açıklanacak.

OTOMOBİL

Türkiye'de üretilen araçlardan alacak vatandaşlar için de, geçtiğimiz yılın sonunda başlatılan kampanya gibi yeni bir kampanya başlatıldı. Türkiye'de üretimi yapılan otomobiller için destek kredisi alınabilecek.

KONUT KREDİSİ

Yapılan açıklamada ev almak isteyen orta gelir grubundaki vatandaşlar için uzun vadeli ve düşük faizli kredi desteği sağlanacağı bildirildi. Sıfır konut alımında 0.64 oranla kredi çekilebilecek. İsteğe bağlı olarak 1 yıl geri ödemesiz destek kredisi sağlanacak. Evin bedelinin yüzde 10'luk kısmını peşinat olarak ödeyebilecek şekilde kredi çekilebilecek. Yani 100 bin liralık evin 10 bin lirasını peşin ödeyip geri kalan 90 bin lirası için kredi çekilebilecek. 12 ay geri ödemesiz kullanılabilen kredide pandemi dönemi için ekonomiyi hareketlendirme amaçlanıyor.

TATİL

Tatile gitmek isteyen emekli ve düşük gleir grubundaki vatandaşlara da düşük faizli kredi desteği sağlanacağı açıklandı.

ÇEYİZ, ELEKTRONİK VE EV EŞYASI

Çeyiz eşyası alacaklar , elektronik eşya ve motosiklet, bisiklet alacak vatandaşlara da kredi destek paketinden kampanya çıktı. Düşük faizli kredi ile bu vatandaşlara da destek sağlanacak.

DESTEK REDİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yapılan açıklamada kredi destek paketinin 1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla başlatıldığı bildirildi.

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'tan yapılan ortak açıklamaya göre, kamu bankalarınca normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için vatandaşların, finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla 4 yeni kredi paketi hayata geçiriliyor.

Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak.

Bu "tarihi" imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup 3 büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullandırılabilecek. Kredi kullanımında yüzde 10'dan başlayan, düşük öz kaynak/peşinat oranı uygulanacak.

Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

Tatil yapmak isteyen ve ilgili banka aracılığıyla maaş alan emekli ve çalışan müşterilerin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra turizm sektörünü desteklemek amacıyla kamu bankalarıyla anlaşma yapacak seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilere 10 bin TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı sunulacak.

Söz konusu kredinin 1. ve 2. taksitleri ilgili firma ve banka tarafından ödenecek, müşterilerin taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacak. Bu kapsamda müşterilerin kullanacağı kredinin faizi aylık yüzde 0,67'ye denk gelecek.