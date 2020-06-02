02 Haziran 2020 Salı 11:29 - Güncelleme: 02 Haziran 2020 Salı 11:29

Taşıt kredisi hesaplama nasıl yapılır? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. Yeni kredi destek paketi açıklandı. Kamu bankaları, koronavirüs normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için "konut kredisi, taşıt kredisi, sosyal hayatı destek ve tatil destek olmak üzere 4 yeni kredi paketini hayata geçirdi. Bunun üzerine taşıt kredisi çekmek isteyen vatandaşlar 0.49 kredi hesaplama tablosunu araştırmaya başladı. Taşıt kredisi hesaplama nasıl yapılır? İşte 2020 Kredi destek paketi geri ödeme için 0.49 araç kampanyaları için taşıt kredisi hesaplama ile düşük faizli kredi destek paketinin tüm detayları...

Taşıt kredisi hesaplama ile geri ödeme planı çıkarabilir, vadesini belirleyerek ne kadar zamanda geri ödeyeceğinizin kararını verebilirsiniz. Yeni kredi destek paketi şartları karşılandığı taktirde; Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası kredi destek paketini duyurdu. Destek paketi kapsamında konut kredisi, ev eşyası, çeyiz ve taşıt kredisinde düşük faizli uzun vadeli kredi sağlanacak. Peki Konut ve taşıt kredisi hesaplama nasıl yapılır? 0.49 araç kampanyaları için taşıt kredisi hesaplama tablosu haberimizde yer alıyor.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank 2. el ve 0 taşıt kredilerinde vatandaşlara 6 ay ödemesiz ve 60 ay vade fırsatı sağlıyor.

Binek araçta ilk 6 ay geri ödemesiz yüzde 10 peşinatla alınabilecek. Bu kampanyayla birlikte 30 Haziran'da sona erecek olan 0.49 faiz oranlı taşıt kredisi böylelikle uzatılmış oldu. 0.49 taşıt kredisi, yerli üretim yapılan sıfır araçlar için uygulanacak olan bir kampanyadır.

KAMU BANKALARINDAN TAŞIT KREDİSİ PAKETİ

YERLİ ÜRETİME ÖZEL TAŞIT KREDİSİ

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık %0,49 – %0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.

2. EL TAŞIT KREDİSİ

İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere %0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt kredilerinde azami limit 150 bin TL olacak.

Kredi tutarı kasko değeri üzerinden özkaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup, 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek.

0.49 TAŞIT KREDİSİ HESAPLAMA (ÖRNEK TABLO)

50 bin liralık taşıt kredisi için 60 ay geri ödemeli 0.49 kredi hesaplamasına göre ödeme planı aşağıdaki gibidir.

NE ZAMAN BAŞVURULABİLECEK?



Konut kredisi başvuruları 2 Haziran'dan itibaren, Taşıt Kredisi Paketi için başvurular 5 Haziran'dan itibaren, Sosyal Hayatı Destek Kredisi Paketi başvuruları 5 Haziran'dan itibaren kamu bankaları şubelerinden yapılabilecek. Tatil Destek Kredi Paketi'ne başvuru tarihi ve kanalı ise bu hafta içerisinde açıklanacak.

OTOMOBİL

Türkiye'de üretilen araçlardan alacak vatandaşlar için de, geçtiğimiz yılın sonunda başlatılan kampanya gibi yeni bir kampanya başlatıldı. Türkiye'de üretimi yapılan otomobiller için destek kredisi alınabilecek.

YERLİ ÜRETİM YAPAN OTOMOBİL FİRMALARI HANGİLERİ?

Türkiye'deki araba üreten firmalar arasında yerli üretim yapan otomobil firmaları şöyle;

Fiat,

Renault,

Toyota,

Ford,

Peugeot,

Citroen,

Hyundai,

Honda, (kapatma kararı almıştı)

Isuzu,

Opel...