Yerli üretim yapan otomobil firmaları hangileri? 0.49 kredi desteğine dahil olan Türkiye'de araba üretimi yapan otomobil firmaları

01 Haziran 2020 Pazartesi 10:34 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 10:34

Yeni 2020 kredi desteği için başvuracak olan vatandaşların sıfır otomobiller için kamu bankalarına başvurmaları gerekiyor. Ancak yapılan son dakika açıklamasında araç almak için otomobil kredisine başvuracak olanların 0.49 olan oranlarla kampanyaya dahil olabilmesi için belli şartlardan söz edildi. Bu şartların en önemlisi alınacak aracın yerli araba üretimi yapan otomobil firmalarından alınması gerekiyor. Peki Yerli üretim yapan otomobil firmaları ne demek? Araba almak için vatandaşlar TOGG'u mu bekleyecek? İşte ayrıntılar;

YERLİ ÜRETİM YAPAN DEMEK TOGG'U BEKLEMEK DEĞİL

Yerli üretim ile yerli otomobil farklı kavramlar. O nedenle sosyal medyada 0.49 oranlı araç kredisi için yerli otomobil TOGG'u beklemek gerekiyor şeklindeki ifadeler gerçeği yansıtmıyor. Yerli üretim yapan firmalar demek yabancı menşeili olsa da Türkiye'de fabrika kuran, istihdam sağlayan ve belli modellerini Türkiye'de üreten firmalar anlamına geliyor.

YERLİ ÜRETİM YAPAN OTOMOBİL FİRMALARI HANGİLERİ?

Türkiye'deki araba üreten firmalar arasında yerli üretim yapan otomobil firmaları ise şöyle;

Fiat,

Renault,

Toyota,

Ford,

Peugeot,

Citroen,

Hyundai,

Honda, (kapatma kararı almıştı)

Isuzu,

Opel...

Vatandaş Türkiye'de üretilen otomobilleri merak ederken Türkiye'de fabrika kurarak, istihdam sağlayarak ekonomiye katkı sağlayan araba firmaları kredi destek paketinin popüler markaları olacak. İşte önümüzdeki sürece damga vuracak olan yerli üretime sahip Türkiye'de üretilen otomobillerin listesi; Renault, Fiat, Toyota, Ford Türkiye'de yerli üretim yapan markalar arasında başı çekerken Peugeot, Citroen, Hyundai, Isuzu ve Opel markasının bazı modellerinin de Türkiye'de üretilen otomobiller arasında olduğu biliniyor.