Yeni kredi destek paketi şartları neler? 2020 Kredi destek paketi başvuru şartları

01 Haziran 2020 Pazartesi 13:56 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 13:56

Yeni kredi destek paketi açıklandı. Kamu bankaları, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için "konut kredisi", "taşıt kredisi", "sosyal hayatı destek" ve "tatil destek" olmak üzere 4 yeni kredi paketini hayata geçirdi. Yeni kredi destek paketi şartları karşılandığı taktirde; Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası kredi destek paketini duyurdu. Destek paketi kapsamında konut kredisi, ev eşyası, çeyiz ve taşıt kredisinde düşük faizli uzun vadeli kredi sağlanacak. Peki kredi destek paketi başvuru şartları neler? İşte Yeni kredi destek paketi başvuru şartları ile ilgili ayrıntılar.

Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'nın yeni destek paketi geçtiğimiz gün açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamada kamu bankaları tarafından vatandaşlar için yeni kampanya başlatılacağını, ev, araba almak isteyenler, çeyiz alacaklar, tatile gidecekler için finansman desteği sağlanacağına yer verildi. Aynı zamanda turizmi desteklemek amacıyla yaş gruplarına özel tatil kredileri sağlanacak. Tatil kredisi, çalışanlar ve emekliler için ayrı koşullarda olacak. Emeklilere tatil ve seyahat için daha uygun maliyetli kredi verilecek. Turizm sektörüne yönelik desteklerin, bankaların yanı sıra acenteler ve tur şirketleri tarafından da uygulanabileceği belirtiliyor. 2020 koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulamaya başlanan Vakıfbank bireysel temel ihtiyaç destek kredisi başvuru ve sorgulama detayları haberimizde yer almaktadır.

KREDİ DESTEK PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Yeni kredi destek paketi şartları detaylarının kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın resmi siteleri üzerinden yayınlayacak.

Kredi desteği alabilmek için kredi notunuzun yeterli olması gerekmektedir. Diğer başvuru şartları ise giderin gelirden fazla olmaması. Kredinizi ödemeyi zorlaştıracak başka bir kredi ödemenizin olması durumunda bankanıza başvurunuz.

Vakıfbank destek kredi başvuru sonucu sorgulama işlemleri Vakıfbank üzerinden yapılamamaktadır. Müşteri hizmetlerinden başvuru şartları hakkında destek alabilirsiniz. Başvurunuz değerlendirilip olumlu ya da olumsuz sonuçlandığında size kısa SMS olarak bilgilendirme gelecektir.

2. EL ARAÇ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

*Kasko değeri 120.000 TL’yi aşan otomobillerde, bedelin 120.000 TL'ye kadar olan kısmı için % 70, 120.000 TL’nin üstünde olan kısım için % 50’sine kadar kredi kullandırılabilir.

*Nihai fatura değeri 120.000 TL ve altında olan taşıt kredilerinin vadesi 60 ayı, nihai fatura değeri 120.000 TL’nin üzerinde olan taşıt kredilerin vadesi ise 48 ayı geçememektedir.

SIFIR ARAÇ DESTEK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

*Aylık eşit taksitli,

*3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli,

*3 ayda bir taksitli

*Son taksit balon ödemeli

*Değişken taksitli olarak geri ödeyebilirsiniz

KREDİ VERİLEN YERLİ ÜRETİM ARAÇ MODELLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özel Sektör Çalışanı:

www.turkiye.gov.tr sayfasından alınan barkodlu SGK hizmet dökümü,

* Son aya ait onaylı maaş bordrosu veya net maaş tutarını gösteren işyerince onaylı (imzalı) belge/maaş yazısı,

* Müşterinin maaş yazısı getirmesi halinde; işyeri onaylı maaş yazılarını imzalayan kişi/ kişilerin imza sirküleri/ yetki belgeleri,

* Müşterinin çalıştığı kurumun kendi emekli sandığına tabi olması nedeniyle SGK hizmet dökümü bulunmaması halinde; işyeri onaylı bordrolarını/ maaş yazılarını

imzalayan kişi/ kişilerin imza sirküleri/ yetki belgeleri,

*Maaşını başvuru yapılan bankadan alan Özel Sektör Çalışanı maaş bordrosu talep edilmemektedir.

Kamu Çalışanı:

* www.turkiye.gov.tr sayfasından (Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti

bölümünden) alınan e-bordro çıktısı veya onaylı/ kaşeli maaş bordrosu,

* E-bordro getiren ilgililerin çalıştığı kuruma ait kurum kimliğinin bir örneği.

*Maaşını başvuru yapılan bankadan alan Kamu çalışanları için gelir belgesi talep edilmemektedir.

Emekli:

* Emekli maaşına ilişkin ilgili Banka onaylı maaş/hesap ekstresi veya müşteri tarafından www.turkiye.gov.tr sayfasından (e-hizmetler bölümü) alınacak barkodlu maaş dökümü

*Maaşını başvuru yapılan bankadan alan emekli müşterilerden evrak talep edilmeyecektir.

Şirket Ortağı/Serbest Çalışan:

* Güncel vergi levhası ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ve ekleri, ticaret sicil gazetesi,

Rantiyeler:

* Kira geliri elde edilen gayrimenkule (yalnızca konut ve iş yeri) ait tapu belgesi, kira kontratı, banka onaylı hesap ekstresi,

* Mevduat gelirine ait banka onaylı hesap ekstresi.

*Kredinin limitine veya türüne göre ek belge ya da teminatlar istenebilir.

OTOMOBİL

Türkiye'de üretilen araçlardan alacak vatandaşlar için de, geçtiğimiz yılın sonunda başlatılan kampanya gibi yeni bir kampanya başlatıldı. Türkiye'de üretimi yapılan otomobiller için destek kredisi alınabilecek.

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KONUT KREDİSİ

Yapılan açıklamada ev almak isteyen orta gelir grubundaki vatandaşlar için uzun vadeli ve düşük faizli kredi desteği sağlanacağı bildirildi. Sıfır konut alımında 0.64 oranla kredi çekilebilecek. İsteğe bağlı olarak 1 yıl geri ödemesiz destek kredisi sağlanacak. Evin bedelinin yüzde 10'luk kısmını peşinat olarak ödeyebilecek şekilde kredi çekilebilecek. Yani 100 bin liralık evin 10 bin lirasını peşin ödeyip geri kalan 90 bin lirası için kredi çekilebilecek. 12 ay geri ödemesiz kullanılabilen kredide pandemi dönemi için ekonomiyi hareketlendirme amaçlanıyor.

TATİL

Tatile gitmek isteyen emekli ve düşük gleir grubundaki vatandaşlara da düşük faizli kredi desteği sağlanacağı açıklandı.

ÇEYİZ, ELEKTRONİK VE EV EŞYASI

Çeyiz eşyası alacaklar , elektronik eşya ve motosiklet, bisiklet alacak vatandaşlara da kredi destek paketinden kampanya çıktı. Düşük faizli kredi ile bu vatandaşlara da destek sağlanacak.

DESTEK REDİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yapılan açıklamada kredi destek paketinin 1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla başlatıldığı bildirildi.

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'tan yapılan ortak açıklamaya göre, kamu bankalarınca normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için vatandaşların, finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla 4 yeni kredi paketi hayata geçiriliyor.

Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak.

Bu "tarihi" imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup 3 büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullandırılabilecek. Kredi kullanımında yüzde 10'dan başlayan, düşük öz kaynak/peşinat oranı uygulanacak.

Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

Tatil yapmak isteyen ve ilgili banka aracılığıyla maaş alan emekli ve çalışan müşterilerin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra turizm sektörünü desteklemek amacıyla kamu bankalarıyla anlaşma yapacak seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilere 10 bin TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı sunulacak.

Söz konusu kredinin 1. ve 2. taksitleri ilgili firma ve banka tarafından ödenecek, müşterilerin taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacak. Bu kapsamda müşterilerin kullanacağı kredinin faizi aylık yüzde 0,67'ye denk gelecek.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Bakan Albayrak "Bundan sonraki süreçte, normalleşme sürecinde iktisadi faaliyetin devamı, iç talebin normalleşmesi, sosyal ihtiyaç destek paketleri olacak. Biz burada olduğumuz sürece anahtar milletin elinde olacak. Finansman kredi destek paketleri, konutta Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uygun maliyetli uzun vadeli, farklı paketler olacak" açıklaması ile ev sahibi olmak isteyen kişilere özellikle de dar gelirli ailelere bir umut ışığı yakmış oldu.

Bakan Albayrak, İş'e Devam kredisine 200 binden fazla işletmenin başvurduğunu ve 180 binden fazla işletmeye bu kredinin verildiğini belirtirken, "Büyüklüğü 150 milyar lirayı buldu, yüzde 97'si KOBİ. Yani esas ihtiyacı olan. 7 milyona yakın bireysel ihtiyaç kredisi tahsis edildi. Yüzde 85'in üzerinde başvuru kabul oranı var. İlk gündenberi şeffaf şekilde bu noktaya getirdik" ifadelerini kullandı.