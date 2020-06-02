02 Haziran 2020 Salı 16:35 - Güncelleme: 02 Haziran 2020 Salı 16:35

Yeni kredi destek paketi açıklandı. Kamu bankaları, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için "konut kredisi", "taşıt kredisi", "sosyal hayatı destek" ve "tatil destek" olmak üzere 4 yeni kredi destek paketini hayata geçirdi. Destek konut kredisi vatandaşlara rahat bir nefes aldıracak. Konut kredisi kampanyaları ev hanımlarını da heyecanlandırdı. Peki Ev hanımlarına konut kredisi verilir mi? Ev hanımları konut kredisi alabilir mi? İşte düşük faizli konut kredisinin detayları...

Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'nın yeni destek paketi geçtiğimiz gün açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamada kamu bankaları tarafından vatandaşlar için yeni kampanya başlatılacağını, ev, araba almak isteyenler, çeyiz alacaklar, tatile gidecekler için finansman desteği sağlanacağına yer verildi. Aynı zamanda turizmi desteklemek amacıyla yaş gruplarına özel tatil kredileri sağlanacak. Tatil kredisi, çalışanlar ve emekliler için ayrı koşullarda olacak. Emeklilere tatil ve seyahat için daha uygun maliyetli kredi verilecek. Buna göre; Ev hanımlarına konut kredisi verilir mi? Ev hanımları konut kredisi alabilir mi?

EV HANIMLARI KONUT KREDİSİ ALABİLİR Mİ?

Ev hanımlarının yeni destek kredi paketinden yararlanabilmesi için kredi ödemesini garanti edecek bir teminat gerekiyor. Konut kredisi veren bankaların müşteri hizmetlerinden konu hakkında detaylı bilgi alabilir, şubelere gitmeden internet aracılığıyla kredi başvurunuzu bu bankalardan yapabilirsiniz.

Konut kredisi şartlarını karşılayan yani krediyi ödeyebileceklerini belgeleyebilen, üzerine kayıtlı bir mülk ya da taşıt olan ya da kefil gösterebilen ev hanımları kolaylıkla kredi kullanabilir.

Kredinin onaylanması banka inisiyatifinde olduğu için her bankanın ev hanımlarına kredi paketindeki şartlar değişiklik gösterecektir.

EV HANIMLARININ KONUT KREDİSİ ALABİLMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kredi borcunu ödeyebileceğini kanıtlayan belgelenebilir gelirinin olması

Herhangi bir yasal ve idari takibinin bulunmaması

Kredi taksitlerinin aylık gelirini yarısını geçmemesi

İpotek gösterilecek mal için eş rızasının yazılı beyanı

Yeni konut kredisi destek paketi şartları detaylarının kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın resmi siteleri üzerinden yayınlayacak.

YENİ KREDİ DESTEK PAKETİ ŞARTLARI NELER?