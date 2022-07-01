Altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın alış satış rakamları yatırımcılar tarafından takibe alındı. Gram altın bugün 975 liradan alıcı buluyor. Peki; Çeyrek altın, yarım altın, ata altın fiyatları ne kadar oldu? 1 gram altın ne kadar? 1 Temmuz 2022 altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte 1 Temmuz 2022 güncel altın fiyatlarında son durum...

Geçtiğimiz aylarda yükseliş kaydeden gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları düştü. Altın fiyatlarındaki düşüş sonrası; Döviz kurunda dalgalanma, altın fiyatlarında son durum ve güncel altın yorumları yakından araştırılmaya başlandı. Peki bugün altın fiyatları; Gram altın, çeyrek altın, ata altın, yarım, Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar? İşte piyasalarda son durum ve canlı fiyatları...

1 GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bugün 969,54 liradan alınıyor, 975,48 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 1.544,75 liradan alınıyor, 1.578,84 liradan satılıyor.

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

Alış fiyatı 965,47

Satış fiyatı 965,64

ONS ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Ons altın bugün 1.797,99 liradan alınıyor, 1.798,52 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 6.178,11 liradan alınıyor, 6.294,97 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 3.079,86 liradan alınıyor, 3.157,63 liradan satılıyor.

ATA ALTIN

Ata altını 6.456,19 liradan alınıyor, 6.622,33 liradan satılıyor.

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

22 ayar bilezik gramı 880,13 liradan alınıyor, 910,51 liradan satılıyor.

Altın fiyatlarındaki hareketlenme ve güncel altın yorumları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki değişim nedeniyle serbest piyasada canlı altın fiyatlarında son durum ve güncel altın yorumları yakından araştırılıyor.

Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki bu hareketliliği yakından takip ediyor. Altın fiyatlarındaki iniş çıkışlar piyasada hareketliliğe yol açıyor.

ALTIN YÜKSELİR Mİ?

Son dönemde altın fiyatlarındaki yaşanan düşüşler vatandaşları altın fiyatları yükselir mi düşer mi? Altın satmak mı mantıklı almak mı mantıklı? sorularına cevap aramaya yönlendirdi.

Altın, güvenli liman algısı oluşturduğu için yatırım aracı olarak görülüyor. Bu algıyla alışların artması, fiyatlarda yeniden hareketliliğe neden oluyor.

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN YORUMU

Finans uzmanı İslam Memiş, fiziki altın alımında ekranda görülen rakamla satın almaya gidildiğinde karşılaşılan rakamın aynı olmadığını belirtti. Memiş, gram altında 950-1000 lira aralığında yapılan alım sürecinin yavaş yavaş bitirilmesi gerektiğini vurguladı.

Pazartesi günü 950 lira seviyesine kadar gerileyen gram altının makas aralığından dolayı 960 lira civarında satıldığını söyleyen Memiş, altının 950-1000 lira aralığında alınabileceğini aktardı.

ALTIN DÜŞER Mİ?

Piyasada alınacak aksiyonların süreci belirlediğini anlatan Memiş, 950 seviyesinin altına gerileme olmayacağını söyledi.

'Uzun vadeli yatırımcıların yol haritasında bir değişiklik yok' diyen Memiş, altında 1050, 1200, 1450 seviyelerini işaret etti.

Memiş, "Piyasalarda rehavet var. Tatil modunda olan yatırım araçları henüz bir kırılma olmadığı için 2 ay bu şekilde seyredecek." dedi.