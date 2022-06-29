Altın alacaklar dikkat! Altın düşer mi, yükselir mi? İslam Memiş'ten altın yorumu

İslam Memiş, altın fiyatlarındaki düşüşle ilgili değerlendirmede bulundu. BDDK'nın şirketlere dolar müdahalesi sonrasında dövizdeki geri çekilmeye endeksli olarak düşen gram altın, hafta ortasında 975 civarında seyrediyor. Finans analisti İslam Memiş, Altın yatırımcılarının takip ettiği, gram, çeyrek veya ons altın alımında beklentileri açıkladı. Altın düşer mi yoksa yükselir mi? Altın ne zaman alınmalı? İşte İslam Memiş'in altın yorumu

ALTIN ALACAKLAR DİKKAT!

Finans analisti İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili alım-satım konusunda değerlendirmede bulundu. Altın alacakların dikkat etmesi gereken konuları açıklayan Memiş, Dolar kurundaki düşüşün ne kadar süreceği konusunda da değerlendirmede bulundu.

Geçtiğimiz hafta 1020 TL civarında seyreden gram altın fiyatı 950 TL seviyelerine kadar düştü. Hafta ortasında 975 liradan alıcı bulan gram altının aşağı yönde seyretmesi yatırımcıları hareketlendirdi. Finans uzmanı İslam Memiş, Youtube hesabından yayınladığı açıklamayla birlikte altın ve dolar kurundaki hareketliliği değerlendirdi. Peki altın düşecek mi, yükselecek mi? İşte İslam Memiş'ten altın yorumları son dakika 2022

İSLAM MEMİŞ'TEN DOLAR-EURO DEĞERLENDİRMESİ

Finans uzmanı İslam Memiş, Ralli beklentisini ve yeni zirve beklentisini sürdürdüğünü, borsa tarafındaki düşüşlerin ve geri çekilmelerin yeni rallilerle yükseliş trendini devam ettirebileceğini düşündüğünü ifade etti.

Fiziki tarafta alım yapacak olan vatandaşlara döviz için dibi aramamalarını gerektiğini söyledi.

İslam Memiş'e göre Euro-Dolar palitesi baskı altında kaldığı için; Euro tarafı Dolara kıyasla daha ucuz kalmaya devam edecek.

Döviz yatırımı yapmak isteyenler içinse; Euro ve Sterlin'in, Dolardan daha alınabilir bir seviyede olduğunu belirtti.

Yabancı dövizlere yatırım yapmak isteyenler için Doların getiri açısından en son sırada olduğunu hatırlattı.

Yıllık getiriye bakıldığı zaman TL bazında en çok gram altın kazandırmıştır. Yatırım açısından en çok kazandıran değerlerde 1. sırada Gram altın, ikinci sırada borsa, üçüncü sırada Euro ve dördüncü sırada Dolar gelmektedir.

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN YORUMU

Altın alımında makas aralığına dikkat çeken Memiş, ekranda görülen rakamla satın almaya gidildiğinde karşılaşılan rakamın aynı olmadığını belirtti.

Pazartesi günü 950 lira seviyesine kadar gerileyen gram altının makas aralığından dolayı 960 lira civarında satıldığını söyleyen Memiş, altının 950-1000 lira aralığında alınabileceğini aktardı.

Kişisel görüşünü belirten İslam Memiş, gram altında 950-1000 lira aralığında yapılan alım sürecinin yavaş yavaş bitirilmesi gerektiğini vurguladı.

ALTIN DÜŞER Mİ?

Piyasada alınacak aksiyonların süreci belirlediğini anlatan Memiş, 950 seviyesinin altına gerileme olmayacağını söyledi.

'Uzun vadeli yatırımcıların yol haritasında bir değişiklik yok' diyen Memiş, altında 1050, 1200, 1450 seviyelerini işaret etti.

Memiş, "Piyasalarda rehavet var. Tatil modunda olan yatırım araçları henüz bir kırılma olmadığı için 2 ay bu şekilde seyredecek." dedi.

Afrika'da bulunan altın madeninin piyasalardaki altın fiyatlarını etkilemeyeceğini söyleyen Memiş, dünyada yaşanan gelişmelerden etkilenen yatırımcılara Rusya-Ukrayna savaşı başlangıcında '1000 lira seviyesi üzerinden gram altın almayın' uyarısında bulunduğunu hatırlattı.

Star.com.tr

İslam Memiş'ten altın yorumu: Altın düşecek mi, yükselecek mi?