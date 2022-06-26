Altın düşecek mi, yükselecek mi? İslam Memiş'ten altın yatırımcısına tüyolar

BDDK şirketlere yönelik bir hamle yaptı. Doların yükselmesinin önüne geçmek için planlanan adım sonrası dolar ve altın fiyatları düştü. Doların etkisiyle gram altın fiyatı 1020 TL'den 970 seviyesine düştü. Altın fiyatlarındaki bu hareketlenme sonrası yatırımcılar altın yorumlarını takip etmeye başladı. Finans uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki hareketliliği değerlendirdi. Buna göre altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte İslam Memiş'in altın yorumları

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN YORUMU

BDDK geçtiğimiz hafta şirketlere dolar müdahalesinde bulundu. Müdahale sonrası dolar ve altın fiyatları düştü. Finans Analisti İslam Memiş, A haber yayınında yaptığı açıklamayla birlikte altın ve dolar kurundaki hareketliliği değerlendirdi. Peki altın düşecek mi, yükselecek mi? İşte İslam Memiş'ten altın yorumu...

İslam Memiş, geçtiğimiz hafta yaşanan altın ve dolar düşüşü sonrası, "BDDK, Merkez Bankası, diğer kurul ve kuruluşlar, döviz kurunda yaşanan hızlı ataklarla birlikte kamuoyuna ve Türk Lirasını koruma açısından çeşitli kararlar açıklıyorlar.

BDDK, Cuma günü mesai saati bitiminde şirketlere '15 Milyon TL'nin üzerine tekabül eden bir döviziniz varsa kredi kullanamayacaksınız. Kredi ihtiyacınız varsa; Kendi dövizinizi satıp TL ihtiyacınızı görün' şeklinde bir karar açıkladı.

Hal böyle olunca TL ihtiyacı olan şirketler panikle döviz satmak zorunda kaldı. Bu hamle sonrasında 17.38'den 16.42 seviyesine kadar gerileyen dolar, haftayı 16.88 liradan tamamladı.

Dolar TL kurundaki bu gerileme teknik olarak 16.75 seviyesinin altına sarkmalarda 16.35 lira seviyesini gündeme getirebilir. Dolayısıyla dolar bir süre 16.75-16.35 seviyesinde seyredecek.

TEMMUZ VE AĞUSTOS'TA GERİLEME SÜRECİ

Kurul ve kuruluşlar, Temmuz ayında ara kararlar ve ileri tedbirlerini sık sık açıklayacak. Bu da kur ataklarında yeni bir izlenim oluşturabilir. Bu da Temmuz ve Ağustos aylarında biraz gerileme sürecini işaret ediyor.

Özellikle mevsimsel etkiden dolayı enflasyon rakamlarında da bir düşüş göreceğiz. Artık kuru takip etmek için enflasyonu takip ediyoruz. Enflasyonun düşmesi demek Dolar kurunun gerilemesi anlamına geliyor. Dolar-TL kurundaki bu gerileme devam ederse; Diğer yabancı para birimleri de değer kaybeder ve TL biraz daha nefes alır.

ALTIN DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

Altının gram fiyatı da Dolar -TL kurundan dolayı geriledi. Karar öncesinde gram altın fiyatı 1020 lira seviyesindeydi. Karar sonrası 970 lira seviyesine kadar geriledi ama haftayı 990 lira seviyesinden tamamladı.

Altın yatırımcısına şu örneği veriyorum; Gram altın son 6 ayda Dolar-TL kurundan destek görerek 1000 lira seviyesini kırdı. Bundan sonra da altın ONS fiyatından destek görerek, yıl sonunda tekrar bu yükselişlerini devam ettirebilir. O yüzden Ons altında 950 bin lira aralığını takip etmek gerekiyor.

ONS ALTINDA HIZLI TOPARLANMA BEKLENİYOR

Mesela altının Ons fiyatında hızlı bir toparlanma süreci bekliyorum ben. Çünkü küresel piyasalarda resesyon, jeopolitik riskler, mesela Rusya ve Polonya arasındaki gerginlik, Çin ve Tayvan arasındaki gerginliğin artması, enflason küresel piyasalarda artmaya devam ediyor.

Altın, uluslararası piyasalarda bu süreci değerlendirebilir ve altının Ons fiyatı tekrar 2 bin dolar seviyesinin üstünde ataklar gerçekleştirebilir.

O yüzden yatırımcılar ve düğün yapacak olanlar, altın borcu olanlar; 950 bin lira aralığını yakından takip edebilir. Altında 950-1000 lira seviyesinde alımın da doğru bir karar olduğunu düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

Star.com.tr