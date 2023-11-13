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  • 1 milyar 18 milyon dolarlık net giriş! Kritik rakamlar açıklandı
Ekonomi

1 milyar 18 milyon dolarlık net giriş! Kritik rakamlar açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, eylülde doğrudan yatırımlar kaynaklı 337 milyon dolar net çıkış olurken, portföy yatırımlarında ise 1 milyar 18 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

AA13 Kasım 2023 Pazartesi 10:33 - Güncelleme:
1 milyar 18 milyon dolarlık net giriş! Kritik rakamlar açıklandı
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TCMB tarafından Eylül 2023 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, eylülde doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 337 milyon dolar net çıkış olurken, portföy yatırımlarında ise 1 milyar 18 milyon dolarlık net giriş oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasalarında 263 milyon dolarlık net satış, devlet iç borçlanma senetlerinde ise 90 milyon dolarlık net alış gerçekleşti.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 1 milyar 429 milyon dolar ve diğer sektör 400 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirirken, diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3 milyar 258 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 162 milyon dolarlık ve Türk lirası cinsinden 252 milyon dolarlık net artış olmak üzere toplam 414 milyon dolarlık net artış kaydetti.

Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak bankalar, diğer sektörler ve genel hükümet sırasıyla, 1 milyar 632 milyon dolar, 354 milyon dolar ve 152 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde eylülde 7 milyar 663 milyon dolarlık net artış oldu.

  • TCMB verileri
  • doğrudan yatırımlar
  • portföy yatırımları

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