1 milyar liralık Boat Show Tuzla 16 Şubat'ta başlıyor

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Boat Show Tuzla, hem karada hem denizde 16 - 25 Şubat tarihleri arasında ziyaretçisiyle buluşmaya hazırlanıyor. 150´den fazla firmanın katılım sağlayacağı fuara, 75 bin´e yakın ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Fuarı düzenleyen Via Fuarcılık, Boat Show Tuzla ile sektörün lider tekne, marin ekipman ve aksesuar firmalarını bir araya getiriyor. Dünyanın en büyük geçici mega yapısının kurulduğu Viaport Marina´da, inşaat alanında da bir rekor gerçekleştirildiği, 35 bin metrekarelik geçici mega yapının kurulumunun ise 20 gün gibi bir sürede tamamlanacağı bildirildi.

Sektörün lider markalarının, en önemli yerli üreticileri ile dünya devi yabancı markaların katıldığı Boat Show Tuzla Kara Fuarı´nda bu yıl fiyatları 50 bin lira ile 120 milyon lira arasında değişen 200´den fazla tekne sergilenecek.

SEKTÖRÜN LİDERLERİ BU FUARDA

Sektörün önde gelen firmaları 2019 tasarımlarıyla Boat Show Tuzla´da yerini aldı. Boat Show Tuzla Kara Fuarı, dünyaca ünlü Benetti markasının Türkiye´deki sahibi Gino Group´u uzun yıllar sonra ilk Kez Türkiye´de bir fuarda ağırlayacak. 2019´un en yeni tasarımlarını Düsseldorf´dan sonra Boat Show Tuzla´da görücüye çıkaracak olan dünyaca ünlü markalar ve Türkiye´nin en büyük yat üreticileri fuara hazır.