1 milyon liralık dijital desteğe başvuru yağdı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB’in ‘Sanayide Dijitalleşme’ temasıyla çıktığı ‘KOBİ Gelişim Destek Programı’nın (KOBİGEL) başvuru sonuçlarını açıkladı. Varank, “1.742 proje başvurusuyla beklentilerimizin üzerinde bir rakamla karşılaştık. 300 bin TL’si hibe olmak üzere işletme başına destek miktarı 1 milyon TL’ye kadar çıktı” dedi.

DESTEKLERİMİZ SÜRECEK

Balıkesir’de TOBB Türkiye Teknoloji Buluşmaları programına katılan Varank, KOBİ’le dijital dönüşümde ihtiyaç duyabilecekleri personel, makine-teçhizat, yazılım, eğitim, danışmanlık, hizmet alımı ve belgelendirme gibi unsurlarda desteklerini sürdüreceklerini belirtti. Varank, “4 Mart’ta KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında imalat sanayinde dijitalleşme çağrısına çıktık. Çağrıyı 2 Mayıs’ta kapattık. Sizlere başvuru sonuçları hakkında bilgi vermek istiyorum. Başvuruların yüzde 13’ü akıllı dijital teknolojileri geliştiren KOBİ’lere ve yüzde 87’si bu teknolojileri kullanmak isteyen KOBİ’lere ait. Tabii teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin daha yüksek bir paya sahip olmasını arzu ederdik. KOSGEB, Kazananları Ağustos ayında ilan edecek” dedi.

MODEL FABRİKA 7 OLUYOR

Ankara’da ve Bursa’da açılan Model Fabrika’lara ilişkin konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Model Fabrikalarımızın sayısını 2020’ye kadar 7’ye çıkarmayı planlıyoruz. Sanayicimiz ve teknik personelimiz bu model fabrikalarda uygulamalı verimlilik ve dijital dönüşüm eğitimi alabiliyor” ifadelerini kullandı.