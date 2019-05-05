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1 milyon liralık dijital desteğe başvuru yağdı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, üretimi dijitalleştirmek için 300 bin TL’si hibe toplam 1 milyon TL’lik destek veren KOBİGEL programına 1.742 başvuru aldıklarını söyledi. Bakan Varank, ikisi açılan Model Fabrika sayısının da 2020’de 7’ye çıkacağını belirtti. 

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB’in ‘Sanayide Dijitalleşme’ temasıyla çıktığı ‘KOBİ Gelişim Destek Programı’nın (KOBİGEL) başvuru sonuçlarını açıkladı. Varank, “1.742 proje başvurusuyla beklentilerimizin üzerinde bir rakamla karşılaştık. 300 bin TL’si hibe olmak üzere işletme başına destek miktarı 1 milyon TL’ye kadar çıktı” dedi. 

DESTEKLERİMİZ SÜRECEK 

Balıkesir’de TOBB Türkiye Teknoloji Buluşmaları programına katılan Varank, KOBİ’le dijital dönüşümde ihtiyaç duyabilecekleri personel, makine-teçhizat, yazılım, eğitim, danışmanlık, hizmet alımı ve belgelendirme gibi unsurlarda desteklerini sürdüreceklerini belirtti.  Varank, “4 Mart’ta KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında imalat sanayinde dijitalleşme çağrısına çıktık. Çağrıyı 2 Mayıs’ta kapattık. Sizlere başvuru sonuçları hakkında bilgi vermek istiyorum. Başvuruların yüzde 13’ü akıllı dijital teknolojileri geliştiren KOBİ’lere ve yüzde 87’si bu teknolojileri kullanmak isteyen KOBİ’lere ait. Tabii teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin daha yüksek bir paya sahip olmasını arzu ederdik.  KOSGEB, Kazananları Ağustos ayında ilan edecek” dedi. 

MODEL FABRİKA 7 OLUYOR 

Ankara’da ve Bursa’da açılan Model Fabrika’lara ilişkin konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Model Fabrikalarımızın sayısını 2020’ye kadar 7’ye çıkarmayı planlıyoruz. Sanayicimiz ve teknik personelimiz bu model fabrikalarda uygulamalı verimlilik ve dijital dönüşüm eğitimi alabiliyor” ifadelerini kullandı. 

‘E-iHRACATTA FIRSAT ÇOK BÜYÜK’ 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “e-ihracatla birlikte aracıyı devre dışı bırakıp son tüketiciye kadar malınızı satabilirsiniz. Böylece daha çok kazanırsınız, fırsat çok büyük. 2018 yılında e-ihracatımız 500 milyon dolar civarındaydı ama bunun 50-100 katı potansiyelimiz var” dedi. Dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğunu ve internetin müthiş bir fırsat sunduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, örneğin Balıkesir’in kırsal bir mahallesinde üretilen ürünün dünyanın öbür ucuna satılabildiğini kaydetti.

DİJİTAL SKORUMUZ 16 PUAN ARTTI 

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile yürüttükleri “Dijital Dönüşüm Hareketi” kapsamında KOBİ’lerin ve illerin dijitalleşme seviyelerini tespit ettiklerini belirterek, “Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin dijital skoru 53 idi. Dijital Dönüşüm Hareketi kapsamında gittiğimiz şehirlerde bir araya geldiğimiz ve ürünlerimizle dijitalleşmelerine katkıda bulunduğumuz işletmelerin sayısı arttıkça, bu skoru 69’a çıkardık” dedi. 

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