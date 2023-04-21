1 trilyon dolarlık ateş! Hepsi Türkiye'de kalacak

Yerli ve milli gazda ilk faz geçtiğimiz gün devreye alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk ay doğal gaz tüketiminden ücret alınmayacağını söylerken, 1 yıl boyunca ocak ve sıcak suda kullanılacak ortalama 25 metreküp doğal gazın ücretsiz olacağını müjdeledi.

EKONOMİYE ETKİSİ NE OLUR?

Enerji ithalatını azaltacak 710 milyar metreküp Karadeniz gazının ekonomiye olan olumlu etkisi saymakla bitmiyor.

Yerli doğalgazın konutlara gelmesiyle birlikte faturaların rahatlamasının yanı sıra enerji ithalatının azalması ile de dış ticaret açığının giderilmesi söz konusu.

Türkiye, yıllık yaklaşık 60 milyar metreküp gaz ithalatı yapıyor.

SAKARYA GAZ SAHASI KARA TESİSİ'NDE İŞLENECEK

Türkiye için enerjide dışa bağımlılığının azalması ve ekonomik açıdan büyük katkı sunacak Karadeniz gazının, TPAO Filyos Münferit Yatırım Yeri'nde bulunan Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisi'nde işleneceği biliniyor.

GÜNLÜK ÜRETİM 40 MİLYON METREKÜPE ULAŞTI

Türkiye'nin enerji ihtiyacının giderilmesine ve ekonomisine doğrudan çok büyük bir katkı sağlayacak Karadeniz gazının günlük üretimi 40 milyon metreküpe ulaştığında konutların tüm ihtiyacının yerli gazla sağlanması hedefleniyor.

"1 TRİLYON DOLAR CEBİMİZDEN ÇIKMAYACAK"

Konuyla ilgili CNN Türk yayınında değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Abdülkadir Develi, şu ifadeleri kullandı:

"Enerjiyi ne kadar kontrol edebilirseniz fiyatlarda o kadar etkili olursunuz. 1 trilyon dolara varan bir rezervden bahsediliyor, bu şu anlama geliyor: Kısa vadede, orta vadede, uzun vadede cebinizden çıkmayacak 1 trilyon dolar. Bunun psikolojik etkisinin ben piyasalara olumlu yansıyacağı kanısındayım.

Avrupa enerji kriziyle karşı karşıya, Türkiye'nin iddiaları var. Finans, enerji merkezi olma yönünde. Bunları makul düzeyde sürdürülebilir bir şekilde piyasalara, hanehalkına yansıttığınızda olumlu bir gelişme olacaktır. Bu TL'yi de güçlendirecektir.

"TÜRKİYE EKONOMİSİNİ DİRENÇLİ HALE GETİRECEKTİR"

Yeni kuyular olabileceği izlenimlerini elde ettim. 1 trilyon dolar döviz talebinden vazgeçiyorsunuz, bu TL'yi güçlendirecektir. Türk ekonomisini daha dirençli hale getirecektir.

Bunu kendi sondaj gemilerimizle yapabilmeyi ben ayrıca önemsiyorum. Enerjinin kendi içinde başka bir jeopolitiği var. OPEC fiyatları yukarı tırmandırabiliyor. Bağımsız çalışan bir yapıya sahip enerji. Atılan bu adımların enflasyonla mücadelede ülkemizi güçlendireceği kanısındayım.